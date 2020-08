Ga eens op foodtour in Brussel en ontdek de stad vanuit een ander perspectief

Ben je nog op zoek naar een leuke invulling van je staycation? Rep je dan naar Brussel, want je kan de hoofdstad nu vanuit een heel ander perspectief ontdekken. Dankzij La Dalle ga je op culinaire reis door Brussel, verken je voor jou misschien nog onbekende wijken en steun je de lokale horeca. Meer moet dat niet zijn, of wel?

Dat Brussel barst van de culinaire adresjes die je spontaan doen watertanden, is geen geheim. Of je nu zin hebt in handgemaakte Italiaanse pasta, Vietnamese Pho of een knapperig zakske friet: je vindt het er allemaal.

Geheime locaties

Soms heeft een mens echter eens een duwtje in de rug nodig om nieuwe restaurants te leren kennen. De verleiding is namelijk groot om je te beperken tot je favoriete plekjes, kwestie van teleurstelling tegen te gaan. Dat beseften ook de oprichters van La Dalle en ze bedachten daarom een originele formule waardoor je niet alleen nieuwe restaurants, maar ook de stad leert kennen. Tijdens een vier kilometer lange wandeling, die begint aan het Poelaertplein en eindigt aan de Baksteenkaai, ontdek je Brussel vanuit een nieuw perspectief. Dankzij de handige kaart kom je in straten die je misschien nog niet kende en bovendien kan je genieten van een drankje en vier gangen, allemaal in verschillende restaurants. De formule is zo bedacht dat je je eten kan meenemen en er onderweg van kan genieten, om te vermijden dat de restaurants overvol komen te zitten. Reserveren doe je via de website: een parcours inclusief eten en drinken kost je 32 euro per persoon, er is een vegetarische optie beschikbaar én de locaties blijven geheim tot net voor vertrek. Je doet de tour geheel op eigen houtje, dus je kan de tijd nemen en hoeft je geen zorgen te maken over social distancing binnen de tour zelf. Een staycation-activiteit om niet snel te vergeten!