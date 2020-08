Coronacijfers lijken te stabiliseren, in Antwerpen zelfs daling van aantal besmettingen

De tweede golf lijkt meer en meer te kalmeren. Dat blijkt uit de nieuwe update van Sciensano. “Over het hele grondgebied gekeken lijkt de exponentiële groei voorlopig gestopt”, klinkt het.

De voorbije week liepen gemiddeld 580 mensen per dag een besmetting op. In het totaal werden er op zeven dagen tijd 4.061 nieuwe besmettingen geregistreerd. Daarmee is op een week tijd het aantal nieuwe infecties met 16 procent gestegen. In het totaal raakten 74.152 Belgen besmet door het coronavirus.

Piek voorbij?

Viroloog Steven Van Gucht is voorzichtig positief. In Antwerpen is het aantal besmettingen zelfs gedaald. “Over het hele grondgebied gekeken lijkt de exponentiële groei voorlopig gestopt. We zien nog steeds een toename van het aantal nieuwe gevallen, maar die toename is in de voorbije dagen wel minder groot geworden. In de stad Antwerpen zien we ondertussen een lichte daling van het aantal nieuwe gevallen, wat zou kunnen betekenen dat de piek achter ons kan liggen. Antwerpen buiten beschouwing gelaten zien we momenteel de grootste aantallen nieuwe gemelde gevallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de provincie Luik. In beide regio’s werden de afgelopen week zo’n 500 nieuwe gevallen gemeld. We zien hier ook wel enigszins positieve signalen. De toename lijkt minder groot te zijn dan een aantal dagen geleden”, vertelt hij.

Lichte stijging opnames en overlijdens

In de ziekenhuizen werden de voorbije week gemiddeld 27 nieuwe coronapatiënten per dag opgenomen. Dat is 12 procent meer dan de week voordien. Er liggen nu 285 patiënten in onze ziekenhuizen, onder wie 69 op intensieve zorgen.

In de voorbije week stierven gemiddeld 3,4 personen per dag aan het coronavirus. Dat is een stijging van 33 procent ten opzichte van vorige week. De totale dodentol bedraagt nu 9.872.