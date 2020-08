Vader redt vierjarig dochtertje van dit enorme beest

In het Amerikaanse Texas heeft een vader zijn dochtertje net op tijd kunnen redden uit de klauwen van een 3,5 meter lange alligator. Het 4-jarige meisje kwam er met de schrik van af.

De tuin van Andrew Grande ligt vlak naast een kanaal in Texas. Eind juli was zijn dochter achter het hek aan het spelen met haar broertje en een oppas, vertelt Grande aan CNN. Ze waren aan het vissen en krabben aan het vangen. Plots zag hun vader een alligator van zo’n 3,5 meter op hen afkomen. Het dier raakte de voeten van zijn dochter. Hij rende naar buiten, pakte zijn dochter en bracht ook de oppas en zijn zoon in veiligheid.

Wat de intenties van het dier waren, durft Grande niet te zeggen. “Maar ik zou het ook niet willen weten.”

Het was verreweg de grootste alligator die we ooit hebben gezien, zegt Grande. “Meestal houden ze afstand en zwemmen ze gewoon langs.” Omdat het zo’n groot dier was (meer dan 270 kilo bleek later), schakelde hij de hulp in van een jachtopzichter. “Die vertelde dat het een ongebruikelijke situatie was, omdat alligators normaal liever wegblijven van mensen.” Het dier werd daarom met hulp van anderen uit het water gehaald en op het droge gehesen.

