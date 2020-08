Ook gouverneur wil geen extra treinen meer naar de kust

Naar aanleiding van de grote drukte aan de kust vraagt waarnemend gouverneur Anne Martens aan de overheid om vanaf vrijdag geen extra treinen meer in te leggen. De gouverneur benadrukt ook dat amokmakers hard aangepakt moeten worden. “Dergelijk gedrag kan en zal niet getolereerd worden”, klinkt het.

Het hete zomerweer zorgde gisteren voor een grote toestroom van dagjestoeristen aan de kust. Met de trein kwamen zo 15.000 mensen naar Oostende, 8.000 naar Blankenberge en 2.500 naar Knokke-Heist. Dergelijke aantallen staan echter haaks op het kustplan dat door de kustburgemeesters in samenwerking met de provincie was opgesteld. Per gemeente waren er limieten bepaald. “Wanneer dan vastgesteld wordt dat enkel al de NMBS meer toeristen aanvoert dan deze maximumgetallen, dan leidt dit onvermijdelijk tot handhavingsproblemen in de kustgemeenten”, aldus de waarnemend gouverneur.

Op meerdere plaatsen kwam het ook tot incidenten, met de massale vechtpartij in Blankenberge en de rellen in Knokke-Heist als dieptepunten. De gouverneur hamert erop dat de amokmakers streng aangepakt moeten worden. Er zal overlegd worden met het parket, met de vraag om daders via snelrecht te berechten.

Nieuwe rellen vermijden

Tijdens het overleg met de crisiscel werd besloten om de stations vandaag niet te sluiten. De lokale politie zal wel versterking krijgen van de federale politie om controles uit te voeren, vooral in de stations. Met die maatregelen wil men nieuwe rellen vermijden. Daarnaast vraagt de gouverneur aan de overheid wel om vanaf het weekend van 14 augustus geen extra treinen naar de kust meer in te leggen.

“Voorts wenst men de bezetting van de treinen te beperken in functie van de geldende coronamaatregelen. Eenmaal een kustgemeente vol is, kunnen er geen extra personen meer naar de kust gebracht worden.” Burgemeester van Oostende Bart Tommelein deed al meermaals een gelijkaardige oproep.