Ook De Haan wordt afgesloten als het te druk wordt

Als het te druk wordt in de gemeente, zal ook De Haan vandaag afgesloten worden. Dat bevestigt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA). De beslissing komt er nadat Blankenberge en Knokke-Heist gisterenavond al aankondigden dagjestoeristen te weren.

“We waren toch wel not amused toen we dat hoorden, want het is niet de bedoeling dat wij de dweil gaan spelen voor de collega’s”, aldus Wilfried Vandaele. Na een spoedoverleg met de politie van de zone Bredene/De Haan is besloten om bij te grote drukte de gemeente af te sluiten.

Naar aanleiding van de coronacrisis was het bewuste scenario voor het zomerseizoen al voorbereid. “We zullen kijken hoe het evolueert, maar volle stranden gaan hoe dan ook dicht. We zullen ook meer kijken naar de globale drukte op het grondgebied. En als de gemeente vol zit, zullen we de gemeente ook afsluiten aan de toegangswegen.” De burgemeester schat de kans op een dergelijke scenario op 60 à 70 procent. In dat geval zou ook Bredene, dat dus in dezelfde politiezone ligt, afgesloten worden.

De Haan en deelgemeente Wenduine kleurden gisterenmiddag al lange tijd oranje op de online druktebarometer. De strandzone op de Vosseslag moest bijvoorbeeld een uur lang afgesloten worden. “Er heerste ook een grimmige sfeer, die we echt niet gewoon zijn. We zien ook een ander publiek in De Haan, veel Noord-Fransen en mensen uit het Brusselse.” In een andere badzone moest de politie optreden omdat een groep jongeren de strandstewards jende.