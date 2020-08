Binnenlandse Zaken activeert nummer 1722 wegens risico op storm of wateroverlast

De FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722, omdat het KMI waarschuwt voor slecht weer. Dat meldt de FOD vandaag. Er is een risico op storm of wateroverlast. Tijdens de periode van coronamaatregelen zal 1722 in een aantal regio’s doorverwijzen naar het e-loket van de brandweer.

“Gelet op de crisissituatie waarin ons land zich vandaag bevindt, moeten de operatoren in de noodcentrales 112, die ook de oproepen naar het nummer 1722 afhandelen, zich op dit moment volledig kunnen toeleggen op het afhandelen van noodoproepen (dringende medische hulpverlening en dringende brandweerhulp) en oproepen voor dokters van wacht die al dan niet verband houden met een COVID-19 besmetting”, aldus Binnenlandse Zaken in de persmededeling.

Het nummer 1722 zal daarom enkel bereikbaar zijn voor de inwoners van die gemeenten waarvan de brandweerzone niet over een digitaal loket voor niet-dringende brandweertussenkomsten beschikt. “Als je brandweerzone over een elektronisch formulier beschikt, moet je dat formulier gebruiken als je niet-dringende brandweerhulp nodig hebt.

Als je brandweerzone over een elektronisch formulier beschikt maar als je geen internet hebt of als het e-loket door technische redenen niet zou werken mag je uitzonderlijk voor brandweerhulp door storm- of waterschade toch bellen naar 112”, klinkt het.