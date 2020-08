BACK TO NATURE. Goed uitgerust de natuur in

Het is warm en zonnig. Hop! Je trekt eropuit om een dagje te gaan ontspannen in een van de vele natuurgebieden die ons mooie landje rijk is. Maar zelfs een spontane wandeltocht van een dag vraagt een minimum aan voorbereiding.

Eerste aandachtspunt? Je schoenen! Want je gaat geen tien, twintig of zelfs dertig kilometer stappen met de foute schoenen. Dat is de snelste manier om te vallen en geblesseerd te geraken of blaren, een verstuikte enkel of zelfs een gebroken teen op te lopen. Kies dus wandelschoenen op maat van je inspanning en vooral van het profiel van je parcours (wandeling, stevige tocht, trekking, alpinisme) en het weer. Ga voor schoenen met een stevige zool waarin je je comfortabel voelt, vooral qua maat, gewicht en steun.

De juiste uitrusting

Behalve de juiste schoenen is ook een goed afgestelde rugzak belangrijk. Doet hij pijn, span hem dan aan of maak hem losser. En als dat niet helpt, dan is het gewicht misschien niet gelijkmatig verdeeld. Kies een backpack die groot genoeg is om al je materiaal te dragen. Idealiter met zijvakken van gaas om makkelijk de spullen te pakken die je nodig hebt onderweg. Over spullen gesproken… Check voor je vertrekt het weerbericht en voorzie de nodige uitrusting in geval van regen, wind, maar ook zon! Neem zeker genoeg water, snacks en maaltijden mee voor de hele dag. Beter wat te veel dan te weinig! En omdat er niets lelijker is dan een leeg blikje frisdrank of bier dat je picknickplek verpest, neem je best je eigen vuilniszak mee zodat je niets achterlaat. En dan zijn er nog de wandelstokken. Net als bij rugzakken en schoenen zijn er modellen voor elke activiteit. Wandelen, nordic walking, trekking… Informeer je goed over de stok die het best bij je past.

Bescherming

Ook al heb je het gevoel dat het niet nodig is, bescherm je huid altijd tegen de zon. Denk ook hier aan de natuur en kies een milieuvriendelijke crème. Vergeet ook geen pet of hoed te dragen om een zonnesteek te voorkomen. En naast de zon, moet je je huid ook beschermen tegen de vele insecten in het bos. Neem een insecten- of muggenwerend middel mee. En misschien zelfs een uitzuigpompje voor als je gestoken wordt door een insect of plant.

Denk aan je gezondheid

Het is ook een goed idee om een kleine EHBO-doos mee te nemen, vooral als je met kinderen op stap gaat of een moeilijke wandeltocht plant. Nuttig om erin te stoppen: een naald, een tekentang, verband en pleisters, ontsmettingsmiddel, kompressen en aspirine. Aan jou om een compromis te vinden tussen de plaats in je rugzak, de mogelijke risico’s tijdens je wandeltocht en wat je echt nodig hebt bij problemen.

(cd)