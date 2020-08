BIZAR. Cannabisindustrie stevent af op recordjaar door… coronavirus

Terwijl veel industrieën wereldwijd zwaar te lijden hebben onder de coronapandemie, spint één niche-industrie garen bij de virusuitbraak. Volgens een rapport van de cannabisindustrie is de groei van de sector nu al groter dan in het volledige jaar 2019. In maart piekte de (legale) verkoop, wellicht door paniekaankopen van gebruikers die vreesden dat de verkooppunten zouden sluiten door de coronamaatregelen.

Volgens een openbaar rapport van de industrie, dat de laatste trends in de sector in kaart brengt en een blik op de toekomst werpt, bestellen retailers nu meer cannabisproducten bij producerende bedrijven dan het geval was voor de virusuitbraak.

In maart schoot de cannabisverkoop twee maal de hoogte in, rond de periode dat de Verenigde Staten maatregelen afkondigden tegen het coronavirus en overal lockdowns bevolen werden. Een verklaring voor die uitschieters is dat veel gebruikers een voorraad aanlegden uit vrees dat hun fysieke verkooppunten voor onbepaalde duur zouden sluiten.

In Canada was dat laatste het geval: cannabisgigant Canopy Growth sloot tijdelijk 23 winkels. De online cannabisverkoop in Canada steeg die maand overigens fors, met 80 tot 100% meer transacties dan normaal. Recreatief cannabisgebruik is sinds eind 2018 legaal in Canada en in elf staten in de VS, plus het federale district Washington, D.C.. In meer dan de helft van de Amerikaanse staten is cannabis voor medicinaal gebruik toegestaan.

Cannabis werkzaam tegen corona?

Na die piek volgde een lichte daling van de verkoop in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, die wellicht te wijten is aan de vaststelling dat de overheid geen sluiting zou opleggen aan de verdeelpunten van medische marihuana. Eind april stabiliseerde de verkoop op een niveau dat gemiddeld 40% hoger ligt dan in 2019.

De sector heeft nog meer verrassend nieuws: wetenschappers onderzoeken of cannabis van nut kan zijn in de strijd tegen COVID-19. In een studie, gepubliceerd in april van dit jaar, presenteerden Olga en Igor Kovalchuck een theorie dat een specifieke cannabisvariant het lichaam weerbaarder zou kunnen maken tegen besmetting met het coronavirus. Die theorie is tot op vandaag nog niet bewezen, maar het onderzoek gaat onverminderd door.