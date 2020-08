nog t.e.m. 14/9

Klara en Vlaanderen Vakantieland nemen je deze zomer op de fiets mee langs bijzondere architectuur en kunst in openlucht. Kunst op de Kaart laat je kiezen uit vijf routes: een per provincie, en allemaal tussen de 40 en 71 km lang. Spring op je fiets en ontdek de overblijfselen van de Triënnale in Brugge, de glooiende (en verrassend artistieke) Vlaamse Ardennen, de landschappen van Bruegel in Dilbeek, de moderne gebouwen van Hasselt of hedendaagse kunst in de Rupelstreek.

vlaanderen-fietsland.be