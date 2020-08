Nederlandse presentatrice onder vuur na “arrogant gedrag” tegen Chinese kok (video)

De Nederlandse presentatrice Nicolette van Dam krijgt heel wat kritiek nadat ze een Aziatisch ogende chefkok in het Chinees aansprak en vervolgens neerbuigend overkwam.

Bas Smit, de echtgenoot van Nicolette, deelde een video op Instagram waarop te zien is hoe ze samen genieten van een diner. Wanneer een Aziatisch ogende kok hen risotto met zeebaars serveert, reageert Nicolette met: “Lekker hoor”. Daarna spreekt ze hem in het Chinees aan: “Wo ai ni”, klinkt het. Dat betekent ‘Ik hou van jou’. De kok negeert haar opmerking en geeft extra toelichting bij het eten. “Hoor je niet wat ik tegen je zeg? Je spreekt toch Chinees? Of spreek ik geen Chinees”, onderbreekt Nicolette hem.

“Respectloos”

Heel wat mensen vinden dat de 35-jarige presentatrice erg arrogant uit de hoek kwam. Sommigen spreken zelfs van racisme. “Jezus, wat een toon. Chinees of niet, dit is echt respectloos omgaan met mensen. Je kan toch ook gewoon zeggen: ‘Heeft u mij gehoord?’ of iets dergelijks. Bah zeg”, “Racistisch en lomp wat ze hier doet. Laten we niet doen alsof we verbaasd zijn over Nicolette. Ze vind ‘Blackface’ ook nog steeds normaal”, en “Klonk heel brutaal en neerbuigend. ‘Hoor je niet wat ik zeg’ zeg je tegen de kleuter die niet wil luisteren”, klinkt het onder meer.

Geschrokken

Nicolette reageerde zelf kort op het incident. “Ik denk dat hij gewoon schrok. Mijn uitspraak was best soepel”, lezen we in De Telegraaf.