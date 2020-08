Hilarisch: actrice Reese Witherspoon giet haar jaar in ‘memekalender’

Actrice Reese Witherspoon is naast een bekendheid van het witte doek ook een Instagramfenomeen, dat niet om een kwinkslag verlegen is. Zo postte ze deze week een ‘memekalender’ die per maand haar gemoedstoestand in dit annus horribilis schetst aan de hand van een sprekende foto van zichzelf.

Acht maanden ver in dit rampjaar, en dus vond Witherspoon dat de tijd rijp was voor een round-up in de vorm van een ‘gemoedskalender’. De Oscarwinnende actrice, die sinds de jaren 90 furore maakt in Hollywood met gelauwerde filmrollen als June Carter Cash in ‘Walk The Line’ en Cheryl Strayed in het waargebeurde survivalverhaal ‘Wild’, probeert het pessimisme in deze bittere tijden te bestrijden met een vleugje humor.

Van happy naar verslagen

Witherspoon kreeg een populariteitsboost met haar vertolking van Elle Woods in ‘Legally Blonde’, zo’n twee decennia geleden, maar de Hollywoodster is nog steeds hot stuff op het scherm. Ze acteerde de voorbije jaren in verschillende series en films, zoals ‘The Morning Show’ en ‘Little Fires Everywhere’. De actrice zal binnenkort opnieuw in de huid kruipen van Woods voor ‘Legally Blonde 3’.

Maar eerst dus 2020 overleven. De opmerkzame kijker ziet dat het jaar van Witherspoon met een optimistische glimlach begon, waarna het verstrijken van de tijd gepaard gaat met een steeds serieuzer wordende gezichtsuitdrukking. In maart oogt ze verbouwereerd, niet toevallig de periode waarin corona het nieuws begon te domineren. In april en mei slaat zichtbaar de wanhoop toe, wanneer het coronavirus wild om zich heen slaat in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Vanaf juni maakt ze een enigszins verwilderde en verslagen indruk. Haar voorspelling voor september belooft alvast geen beterschap.