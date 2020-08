GAMES. Vikings gone wild: met goud en bier heb je dubbel plezier

We bouwen allemaal al eens graag een feestje, maar niemand gaat zo wild te keer als een bende Vikings. In 2019 werd de stekker uit de populaire mobile game getrokken, maar dankzij Lucky Duck Games is Vikings Gone Wild weer terug van weg geweest, al heb je er deze keer geen smartphone meer voor nodig!

In Vikings Gone Wild nemen 2 tot 4 spelers het tegen elkaar op om zo veel mogelijk goud en bier te vergaren. Daarbij durven ze elkaar een stok tussen de wielen te steken op weg naar de overwinning.

De basisset van dit spel bevat een spelbord, 25 minibiervaatjes – zonder inhoud spijtig genoeg –, 25 goudstaven die helaas van hout zijn gemaakt, 37 tokens en 220 speelkaarten. Ervaren spelers kunnen een beroep doen op maar liefst 4 verschillende expansies om hun spelplezier mee uit te breiden.

Krijgers lokken met bier

Zoals bij meeste deckbuilding games, start iedere speler met een aantal basiskaarten. Die helpen je aan drie soorten grondstoffen: goud, bier en aanvalspunten. Met bier en goud kan je jouw dorp of je deck uitbouwen.

Waar veel soortgelijke games stoppen, gaat Vikings Gone Wild een stapje verder. Naast jouw deck met kaarten, kan je immers een dorp uitbouwen om extra punten en grondstoffen te verzamelen.

Gebouwen kopen voor jouw dorp

Er zijn 6 verschillende soorten gebouwen om uit te kiezen. Afhankelijk van het gekozen gebouw krijg je bij de volgende ronde een extra voordeel dat je kan uitspelen. Een brouwerij geeft je bijvoorbeeld iedere ronde een biertonnetje ter beschikking. Gebouwen vormen dus een deel van jouw dorp, maar niet van jouw deck!

Troepen rekruteren

Naast de gebouwen liggen er ook 6 soorten troepenkaarten op het centrale spelbord. 3 aanvalskaarten en 3 verdedigingskaarten. Je kan deze krijgers naar jouw kamp lokken door hen een paar schuimende biertjes voor te schotelen of goud aan te bieden. Zodra je de juiste hoeveelheid betaald hebt, maakt deze kaart een deel uit van jouw deck voor de volgende rondes.

De aanvalspunten heb je nodig om jouw tegenstanders mee te lijf te gaan en hun dorpen leeg te plunderen. Waar gebouwen goed zijn om je voorraad grondstoffen mee te spekken, zijn krijgers nuttig om jouw tegenstander mee aan te vallen en punten te scoren. Want wees nu eerlijk, die berg goud van de andere spelers smeekt toch gewoon om gestolen te worden?

Afhankelijk van het aantal spelers eindigt het spel zodra iemand 30 of 40 overwinningspunten heeft behaald. Hiermee is de kous echter nog niet af, want de kans bestaat dat de speler die als eerste over de finish raakt, toch nog naast de overwinning grijpt! Hoe dit komt, laten we je zelf ontdekken.

Ons verdict

Als het op deckbuilding games aankomt, is Vikings gone wild zeker een must have voor jouw verzameling. Er zijn geen obscure regeltjes die het spelverloop vertragen en waardoor je om de haverklap naar de spelregels moet grijpen.

Een zeer noemenswaardig aspect is het cartooneske artwork. Deze humoristische tekeningen geven een lichte en speelse toets aan het spel.

Vikings Gone Wild en alle uitbreidingen zijn verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via de webshop van Lucky Duck Games.

Rufus Verswijvel