CORONAVIRUS. Aantal nieuwe ziekenhuisopnames en overlijdens lijkt gestabiliseerd

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en overlijdens lijkt gestabiliseerd. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag gezegd tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum over het coronavirus. In de ziekenhuizen werden de voorbije week gemiddeld 24,4 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen. De voorbije week stierven gemiddeld 2,6 personen aan het virus.

Volgens Steven Van Gucht zien we in de ziekenhuizen en woonzorgcentra gelukkig nog niet de “grote drama’s” zoals we die tijdens de eerste golf van coronabesmettingen gezien hebben. “Dat heeft er mee te maken dat we beter in staat zijn om te meten en te monitoren wat er gebeurt in de populatie dankzij de sterk verbeterde testcapaciteit”, aldus de viroloog. “We zijn veel beter in staat om de ijsberg onder water te zien liggen, maar het is wel belangrijk dat we tijdig handelen voor deze ijsberg boven water komt en veel schade gaat aanrichten.”

Geen toverformule

Ook de stijging van het aantal nieuwe coronagevallen over het hele Belgische grondgebied lijkt vertraagd, wat positief is, aldus Van Gucht. “We zijn geëvolueerd van een verdubbeling op wekelijkse basis, naar een stijging met 50%.” De viroloog wees wel op belangrijke regionale verschillen. In de provincie Antwerpen is na een periode van sterke groei van de cijfers de toename teruggevallen tot 10% per week. De maatregelen, zoals een avondklok en een mondmaskerplicht, werpen hun vruchten af, luidde het. Daarentegen is er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een toename van 150% op wekelijkse basis. In West-Vlaanderen en in Limburg neemt het aantal nieuwe besmettingen minder snel toe.

Van Gucht wees erop dat het bestrijden van de COVID-19-epidemie een integrale aanpak vraagt. “Er bestaat géén unieke toverformule. Het gaat om een mix van maatregelen, waarvan de som groter is dan de delen”, luidde het.