Bubbelen in een bubbel: in dit bos dineer je coronaproof onder de sterren

Restauranteigenaars proberen er alles aan te doen om je zo gezellig én veilig mogelijk te laten dineren: we hebben al plastic schermen tussen de tafels en restaurants in tuinhuisjes gezien, maar Insol-eat in het Brusselse Zoniënwoud krijgt van ons de creativiteitsprijs. Hier dineer je samen met je bubbel… in een echte bubbel.

De twee zussen Charlotte en Louise hebben onlangs een eigen restaurant geopend. Niets nieuws, zou je denken, ware het niet dat Insol-eat bestaat uit transparante en opblaasbare bubbels. Zo kan je afgezonderd van de andere gasten eten en van het uitzicht op het Zoniënwoud en de sterren genieten.

Unieke en veilige ervaring

“We hebben altijd al een passie gehad voor natuur, gastronomie en gastvrijheid”, vertellen de zusjes aan Flair. “Een paar maanden geleden waren we op zoek naar een unieke eetgelegenheid om de verjaardag van onze mama te vieren. Er waren maar weinig plekjes die aan onze verwachtingen voldeden en zo kwamen we op het idee om gewoon zelf iets origineels op te richten.”

Met deze hittegolf wil je misschien liever niet in een bubbel opgesloten zitten, maar ook aan de temperatuur hebben Charlotte en Louise gedacht. In de zomer houdt een ventilatiesysteem je hoofd koel en in de winter zorgt de verwarming ervoor dat je tenen er niet afvriezen.

In Insol-eat kan je met maximum acht mensen uit je bubbel dineren. Voor een menu betaal je tussen 69 en 89 euro afhankelijk van de grootte van je gezelschap.