Op deze twee unieke locaties in België kan je binnenkort bloed geven

Altijd al gedroomd om op het podium van de beste concertzaal van België te staan? Dit is jouw kans: het Rode Kruis-Vlaanderen verwelkomt bloeddonoren in de Ancienne Belgique en ’t Kuipke. Naast bloed geven kan je ook een exclusieve kijk achter de schermen nemen.

in de zomermaanden merkt het Rode Kruis-Vlaanderen traditioneel een terugval in het aantal bloeddonoren. Dit jaar is het tekort zeer nijpend, in die mate dat de voorraad in gevaar komt. Sinds de coronacurve in ons land opnieuw stijgt zijn donoren terughoudender geworden en blijven ze weg. De precaire situatie noopt het Rode Kruis-Vlaanderen tot speciale acties om meer donoren te lokken, zoals extra bloedinzamelingen op unieke locaties.

In juli konden de donoren van Rode Kruis-Vlaanderen al bloed geven in het Koning Boudewijnstadion en het veld en de kleedkamers van de Rode Duivels van dichtbij bekijken. Op donderdag 13 augustus opent Ancienne Belgique haar deuren voor een bloedinzameling in de grote zaal. “Onze donoren krijgen de kans om voor een keer zélf op het legendarische podium van de AB staan. We zetten hen met veel plezier in de spotlights, want hun donatie is absoluut nodig om de bloedvoorraad mee op peil te houden tijdens de zomer”, aldus Nena Testelmans, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen.

Wielerliefhebbers kunnen op vrijdag 21 augustus dan weer terecht in ’t Kuipke, waar de bloedinzameling op het middenveld van de iconische piste zal gebeuren. Vooraf een afspraak maken is verplicht voor beide data en kan via de site van het Rode Kruis.