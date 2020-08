Zo hou je de komende dagen je slaapkamer fris

Zweten, zweten en nog eens zweten. Dat staat er op de planning de komende dagen. Wil je tijdens zo’n hittegolf toch goed blijven slapen, dan is het belangrijk dat je een aantal basisregels in acht neemt. Wij sommen de belangrijkste graag even voor je op.

1. Gebruik je diepvries en koelkast

Tijdens een hittegolf ga je op allerlei manieren op zoek naar afkoeling, dus waarom zou je geen voordeel halen uit de koudste plek in je huis? Je diepvries is namelijk niet alleen goed om pizza’s in te bewaren, je kan er ook je hoofdkussen in kwijt. Steek dat enkele uren voor je gaat slapen in een plastic zak en leg het fris. Zo hou je ’s nachts letterlijk langer het hoofd koel.

Wat je ook kan doen is een warmwaterkruik vullen met ijskoud water en ze in de koelkast leggen. Als je gaat slapen, kan je de kruik meenemen in bed en zo voor wat welgekomen verfrissing zorgen.

2. Laat het lekker heet worden tussen de lakens

We weten het, het klinkt vreemd, zeker als je nog zweet van de kleine wandeling van de badkamer naar je bed, maar een lekker potje stomende seks kan je afkoelen. Beloofd. De reden daarvoor is dat er bij een orgasme oxytocine vrijkomt. Dat is een hormoon met een relaxerende werking waarvan je ook slaperig wordt.

3. Schuif zijde opzij en slaap onder katoen

Zijden of satijnen lakens klinken hemels en doen denken aan van die enorme, zachte hotelbedden, maar ze zijn niet de beste optie tijdens een hittegolf. Ze laten namelijk weinig lucht door, waardoor je sneller zal beginnen te zweten. Je kiest beter voor katoenen, liefst nog in een lichte kleur. Ook kan je best altijd onder een deken slapen, aldus Flair, zelfs als het ’s nachts heel warm is. Je lichaam is het gewoon om iets op zich te voelen en het helpt om minder prikkels te ervaren en je meer geborgen te voelen.

4. Hou het nuchter, maar nat

Wij Belgen associëren de zomer vaak met terrasjes, barbecues en glazen bier of rosé, maar als je met deze temperaturen een deugddoende nachtrust wil, laat je de alcohol best staan. Het doet je namelijk op twee manieren geen goed. Je lichaamstemperatuur gaat ervan omhoog en je droogt er extra door uit. Dat zijn net de twee effecten die je wil vermijden.

Wat je wel kan doen, is voor het slapengaan een douche nemen. Let op: zorg wel dat de temperatuur van het water lauw is. Neem je een warme of koude douche, dan zal je lichaam nadien dat verschil in temperatuur willen compenseren en eindig je alsnog al zwetend in je bed.

5. Verhuis gewoon

Als al de bovenstaande tips niet helpen, heb je nog twee keuzes: afzien of verhuizen… naar een lagere verdieping. Warmte stijgt namelijk, waardoor kamers die hoger gelegen zijn in een huis of appartementsgebouw altijd warmer zijn dat de ruimtes onderaan. Hou je het dus echt niet langer uit op de zolderkamer, leg je dan een paar dagen naast de hond in de hoek van de keuken.