Vrouw merkt dat water niet meer wegloopt en ontdekt dan DIT in het doucheputje (foto)

Nooit handig als het water in de douche niet naar behoren afvoert. Vaak zijn haren de boosdoener, maar wat deze vrouw aantrof in het doucheputje tart toch alle verbeelding.

De Australische vrouw deelde haar verhaal in de Facebookgroep ‘Mums Who Clean’. Al anderhalf jaar merkte ze dat het water in de douche niet goed doorliep. In die 18 maanden liet ze er drie loodgieters naar kijken, maar geen van hen vond de oorzaak.

“Walgelijk”

Daarom nam ze het heft in eigen handen en ging ze met een flessenborstel in het doucheputje. Het resultaat? Niet gewoon enkele haren, maar zoveel haar dat het een volledige pruik vormde. Ze deelde een foto ervan in de groep. “Wow, ik gaf bijna over toen ik dat zag”, en “Walgelijk”, zijn enkele van de meer dan 1.500 reacties.