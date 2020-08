Stemacteur van ‘The Simpsons’ kritisch over weigeren van witte acteurs als stem voor zwarte personages

Harry Shearer, stemacteur voor de animatieserie ‘The Simpsons’, trekt van leer tegen de groeiende opvatting als zou het ongepast zijn om de stemmen van gekleurde personages te laten inspreken door witte acteurs. Hij kant zich zo tegen de beslissing van de makers om niet langer witte acteurs te casten voor figuren die in de animatieserie een andere huidskleur dan de typische gele ‘Simpsons’-teint hebben.

Shearer is al van bij het prille begin in 1989 deel van de stemmencast van de populaire Amerikaanse animatiereeks ‘The Simpsons’. Door de jaren heen verzorgde hij de stem van een rits personages zoals schoolhoofd Skinner, Ned Flanders, Waylon Smithers en Dr. Hibbert. De acteur is niet akkoord met de beslissing van de makers om geen witte acteurs meer te casten voor niet-witte personages – een ingreep die niet toevallig in de slipstream van de Black Lives Matter-betogingen doorgevoerd werd.

De 76-jarige ancien van de show legt in een gesprek met de Britse radiozender Times Radio uit waarom hij gekant is tegen die beslissing: “Mijn opvatting over acteren is heel simpel. De taak van een acteur is om een ander persoon dan zichzelf te spelen”, klinkt het stellig. “Dat is de jobomschrijving, dat is de klus. Punt.” Shearer zal niet langer de stem van Dr. Hibbert inspreken, maar maakt zich geen zorgen over zijn carrière: “We worden tenslotte niet per stem betaald.”

Ook Apu krijgt andere stem

Begin dit jaar nam een andere oudgediende in de stemmencast van ‘The Simpsons’, Hank Azaria, afstand van zijn rol van de Indiase nachtwinkeluitbater Apu. Dat personage lag al langer onder vuur wegens te stereotiep en aanstootgevend. Azaria gaf aan dat het personage volgens hem in “een nieuwe richting” moet evolueren en wil meer diversiteit zien in het schrijversteam van de show, zoals de aanstelling van Indiase en Zuid-Aziatische scenaristen.

Twee maanden geleden volgde Mike Henry het voorbeeld van Azaria. Henry sprak twee decennia lang de stem in van het zwarte personage Cleveland Brown in de satirische animatieserie ‘Family Guy’.