Dit zijn de laatste geruchten over de nieuwe iPhone 12

De iPhones horen bij de populairste smartphones ter wereld. Het is dan ook niet vreemd dat er veel mensen uitkijken naar de nieuwste iPhone 12 (zoals die waarschijnlijk heet). Het wordt het eerste 5G-toestel van Apple, maar wat weten we tot nu toe over de telefoon? Wij zetten de laatste nieuwtjes op een rijtje.

Presentatie is uitgesteld

Normaal is de lancering van de nieuwe iPhone ergens in september. Dat lijkt Apple nu niet te gaan halen. Apple-CFO liet tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers weten dat de iPhone 12 een aantal weken later is. Hoeveel later exact, liet hij echter niet weten. Het kan dus nog best meevallen.

Lancering in twee delen

Dat de iPhone 12 komt is dus zeker. De vraag is natuurlijk hoe Apple de producten gaat lanceren. Net zoals de iPhone 11 lijkt er zowel een gewone als een Pro-versie op de markt te komen. Als we de laatste geruchten moeten geloven zal Apple ze in twee delen lanceren. Eerst komen de 6.1-inch versies van zowel de normale als de Pro-versie uit. Als laatste komen de 5.4-inch versie van de normale iPhone en de 6.7-inch versie van de 12.

Batterij heeft lagere capaciteit

De website MySmartPrice kwam erachter dat Apple certificering heeft aangevraagd voor drie batterijen. Vermoedelijk gaat dit dan ook om de batterijen voor de nieuwe iPhone 12. Uit de aanvraag blijkt dat deze minder capaciteit hebben dan die van de 11. Alleen de iPhone 12 Pro Max lijkt erop vooruit te gaan. Dit hoeft overigens niets te zeggen over de batterijduur. Het is immers mogelijk dat de 12 veel zuiniger is dan de 11.

Pro is krachtiger dan gewone

Dat er verschil zit tussen de gewone iPhone 12 en de Pro-versie is geen verrassing. De Pro is daarom ook duurder. Normaal zit het verschil vooral in de camera, het scherm en de behuizing. Je betaalde meer voor het toestel, maar sneller was die niet. Dat gaat nu waarschijnlijk veranderen. De Pro gaat volgens de geruchten meer RAM-geheugen krijgen dan de gewone. Dat betekent dat de ene versie 4 GB heeft en de Pro 6 GB.

Geen oplader en EarPods

De geruchten zwengelen aan dat er geen oplader en EarPods bij de iPhone 12 worden geleverd. Desondanks lijkt het prijskaartje van de telefoon toch omhoog te gaan. Als we analist Jeff Pu moeten geloven krijgt het basismodel van 5.4-inch een prijs van 749 dollar, terwijl die van de iPhone 11 699 dollar kost. De nieuwe versie is dus 50 dollar duurder. Dit komt volgens de analist vooral omdat er nu overgestapt wordt naar een OLED-scherm voor het instapmodel. Dit was bij de 11 nog een Lcd-scherm. De verwachting is dat consumenten de prijs zonder verpinken zullen aanvaarden aangezien de toestellen nu 5G ondersteunen. Vermoedelijk zijn de prijzen in België nog wat duurder omdat er bij deze prijs nog geen BTW is opgeteld.

Bron: Metro Nederland