Astrid Coppens verklapt dat ze met DEZE beroemde Hollywoodacteur gekust heeft (video)

Hollywoodvrouw Astrid Coppens was vanavond letterzetter van dienst in ‘Het Rad’. Daarin onthulde ze dat ze ooit intiem gekust heeft met niemand minder dan Orlando Bloom.

Vorig jaar beviel Astrid Coppens van haar eerste kindje, een dochter die luistert naar de naam Billie-Ray. De 37-jarige brunette is getrouwd met regisseur Bram Coppens (40), maar in een vorig leven deelde ze een passionele kus met Orlando Bloom. “Ik had hem leren kennen op een feestje. Hij wou nog naar een afterparty en vroeg of ik meeging. Ik heb toen vanachter op zijn Ducati-moto gezeten. Op de afterparty heeft hij me gekust, maar het is daar wel bij gebleven. Hij is een goede kusser, dus Katy Perry mag niet klagen. Ik vond het heel plezant. Ik heb er geen spijt van”, vertelt ze.

‘Pirates of the Caribbean’

Orlando Bloom is vooral bekend van zijn rol als Will Turner in ‘Pirates of the Caribbean’ en Legolas in ‘The Lord of the Rings’. De 43-jarige Britse acteur is verloofd met de Amerikaanse z(w)angeres Katy Perry. Ze verwachten binnenkort een dochtertje.

‘Het Rad’ is van maandag tot donderdag te bekijken om 21.20u op VIER.

Orlando Bloom en zijn verloofde Katy Perry: