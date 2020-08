Actrice die Nina Simone vertolkte in biopic heeft spijt van haar rol: “Ze verdient beter”

Actrice Zoë Saldana heeft zich in een interview verontschuldigd voor haar vertolking van Nina Simone in de biopic ‘Nina’ uit 2016. Voor de rol van de iconische, Afro-Amerikaanse artieste droeg ze make-up die de huid donkerder maakt, een neusprothese en valse tanden.

In een interview met mediaplatform BESE uitte Saldana, die zich identificeert als ‘Afro-Latina’, haar spijt over de casting. “Ik had die rol nooit mogen aannemen”, vertelt de actrice, bekend van haar rol in de kaskraker ‘Avatar’ en haar vertolking van superheldin Gamora in het Marvel Cinematic Universe. “Ik had 10 jaar geleden misschien minder invloed op de casting, maar ik had anders moeten oordelen. Ik had al mijn invloed moeten aanwenden om de casting te sturen in de richting van een zwarte actrice, die een uitzonderlijk volmaakte zwarte vrouw zou vertolken.” Saldana heeft een lichter gepigmenteerde huid dan Simone had.

Initieel had ze bedankt voor de rol, maar nadien ging ze toch overstag. Er kwam heel wat kritiek op de casting, waaronder ook van Simones dochter. Zij sneerde in 2012 naar de rol van Saldana in The New York Times: “Mijn moeder kreeg in haar jonge jaren te horen dat haar neus te breed was, en haar huid te donker… Niet de beste keuze voor je looks, dus.”

“Meer dan één manier om zwart te zijn”

Indertijd diende Saldana haar criticasters van antwoord in Allure Magazine: “Er is meer dan één manier om zwart te zijn. Ik ben zwart zoals ik dat al mijn hele leven ken. Jullie hebben geen idee wie ik ben. Denk maar niet dat je mij met zo’n dedain kunt toespreken.”

Maar de geesten zijn gerijpt en Saldana is tot inkeer gekomen: “Ik dacht toen dat ik in aanmerking kwam voor de rol omdat ik zwart ben”, vertelt ze aan BESE. “En dat ben ik. Maar ik speelde Nina Simone. En Nina heeft een levenspad bewandeld dat tot in de kleinste details eerbiedigd moet worden.”

Nina Simone overleed in 2003. De muzikante en burgerrechtenactiviste bracht in haar lange carrière meer dan 40 albums uit die een brede waaier aan genres bestrijken, van klassiek en jazz over blues, folk, R&B en gospel tot pop.