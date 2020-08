Aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalt opnieuw, besmettingen stijgen minder hard

De tweede golf lijkt te kalmeren. Het gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames is gedaald met 7 procent. Het aantal infecties stijgt nog steeds, maar wel opvallend minder hard dan vorige week.

Tussen 27 juli en 2 augustus liepen gemiddeld 530,9 Belgen per dag het coronavirus op. Dat is een stijging van 49 procent ten opzichte van de week voordien, maar gisteren werden er nog gemiddeld 535,4 besmetting gerapporteerd. In het totaal raakten 71.158 mensen besmet met het longvirus.

Minder nieuwe ziekenhuisopnames, maar wel meer bezette bedden

Het gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames is gedaald van 25 naar 23,3 patiënten per dag. Dat is een daling van 7 procent. In het ziekenhuis liggen 293 mensen, 11 procent meer dan de week voordien (263). Op intensieve zorgen worden 61 coronapatiënten behandeld, 14 meer dan vorige week (+30%).

Het aantal overlijdens als gevolg van het coronavirus is gestegen van 2,3 naar 3 per dag. Dat is een stijging van 31 procent. De totale dodentol in ons land bedraagt nu 9.85.