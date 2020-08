Vrouw schrijft heftig overlijdensbericht nadat ze haar man verliest door het coronavirus: “Jullie moeten zich schamen!”

De Amerikaan David W. Nagy vond het allesbehalve leuk wanneer zijn vrouw Stacey over politiek sprak, maar toen hij vorige maand stierf aan de gevolgen van het coronavirus besloot ze om niet te zwijgen en goot ze haar verdriet en woede in zijn overlijdensbericht. Stacey beschuldigde in het bericht president Trump en de “vele onwetende en egoïstische mensen” van David zijn dood.

“David deed alles wat hij moest doen, maar jullie niet”, schrijft Stacy in een ellenlang tribuut aan haar 79-jarige man David die op 22 juli stierf. “Jullie moeten zich schamen, Karma zal jullie wel vinden!”

Pisnijdig

David kampte met verschillende medische problemen en de angst was dan ook reëel dat hij ernstig ziek zou worden als hij met het coronavirus in aanraking zou komen. David zorgde er dan ook voor dat hij alle maatregelen zorgvuldig opvolgde. Maar hij en Stacey hadden nooit verwacht dat de politiek daar een stokje voor zou steken.

“We waren 20 jaar lang getrouwd en nu kan ik niet meer bij hem zijn”, schrijft Stacey in het overlijdensbericht. “Het is verschrikkelijk. Ik ben gewoon pisnijdig omdat hij niet had moeten sterven. Als iedereen de aanbevelingen had gevolgd, dan zou alles nu anders zijn. Maar helaas.”

Stemmen belangrijker dan levens

“We geven Trump en alle andere politici die deze pandemie niet serieus namen de schuld van de dood van David en alle andere onschuldige mensen die door het coronavirus gestorven zijn. Ze maakten zich meer zorgen om hun populariteit en stemmen dan om levens.”

“Ook alle onwetende en egoïstische mensen die weigerden om het advies van dokters op te volgen en die zeiden dat hun ‘recht’ om geen mondmasker te dragen belangrijker was dan het doden van onschuldige mensen, treffen schuld.”

On 07/22/20 my dear husband died a horrible death from COVID-19. Instead of going into details, I am pasting what I… Geplaatst door Stacey Sylos Nagy op Maandag 3 augustus 2020

Viral

Het overlijdensbericht is ondertussen viral gegaan. “Ik heb dit niet geschreven zodat mensen het zouden liken”, reageert Stacey verrast. “Ik heb het geschreven omdat ik pisnijdig was en ik aan de mensen die geen mondmasker willen dragen wou laten weten dat ze moordenaars zijn en dat zij schuldig zijn, niet enkel voor de dood van David, maar voor alle doden. Hij is niet de enige echtgenoot die gestorven is. Er zijn al duizenden andere echtgenoten en echtgenotes en vaders en moeders en broers gestorven.”

“Als David nu de reacties kon zien op zijn overlijdensbericht, en zag hoe ik voor hem aan het vechten was, dan denk ik dat hij wel trots op me geweest zou zijn. Ik denk dat hij nu aan het glimlachen is omdat ik voor hem aan het vechten ben en voor alle andere ‘Davids’”, besluit Stacey.