Vrouw in boeien geslagen omdat ze string draagt op het strand (video)

Feel free to share. #cancelMyrtleBeach Also, just to clarify. A woman called the cops on me because of my bikini. That's how this all started. Some Karen decided that my body was offensive to her and showed her child that her body could one day lead to her arrest. Her body could be the reason a grown ass man violates her. Her body is wrong. Posted by Sam Panda on Sunday, August 2, 2020

Een Amerikaanse vrouw is opgepakt omdat haar bikini te weinig verhullend was. Een vrouwelijke strandganger stoorde zich daaraan en belde de politie.

De opvallende feiten speelden zich af in Myrtle Beach, een badplaats in de Amerikaanse staat South Carolina. Sam Panda genoot daar met een vriendin van de zon, maar een strandganger ergerde zich aan de bikini van de professionele acrobate, en dan vooral aan de string die ze droeg. De klaagster belde de politie en even later werd Sam in de boeien geslagen.

Verboden

Op beelden is te zien hoe Sam in discussie gaat met de agenten. Ze vindt het immers absurd dat ze opgepakt wordt omdat ze een string draagt, een outfit die ze wel vaker op het strand aanheeft. De politie legt uit dat het verboden is om te bloot rond te lopen op een publieke plaats. Zo staat het ook in de reglementen van Myrtle Beach en Horry County. “Het is voor iedereen illegaal om zich in het openbaar te vertonen in een outfit die mannelijke of vrouwelijke intieme delen ontbloot, inclusief billen”, staat er te lezen.

Na een ellenlange discussie mengt een derde agent zich in het dispuut. Uiteindelijk wordt Sam weer vrijgelaten.

Boos op klaagster

De vrouw deelde de beelden op Facebook en uitte haar ongenoegen over het incident. Ze richt zich vooral tot de vrouw die de politie belde. “Als je de politie belde omdat je je stoorde aan het lichaam van een andere vrouw, liet je het toe om die vrouw hardhandig te laten oppakken en in de boeien te laten slaan. Maar het ergste van alles: je toonde je dochter dat ze zich moet schamen voor haar lichaam en dat ze ervoor opgepakt kan worden”, sneerde ze.

Onaanvaardbaar

Haar bericht lokte heel wat reacties uit. Zowat iedereen is het erover eens dat Sam niets verkeerd deed en de politie haar niet zo had mogen behandelen. “Dit is walgelijk en onaanvaardbaar. Het spijt me dat je zoiets absurds moest meemaken. Heeft de politie niets beters te doen? En die klaagster moet zich schamen” en “Maar een man kan overal rondwandelen zonder T-shirt?”, klinkt het onder meer.