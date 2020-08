Kat sterft met uitpuilend oog: “Jongeren deden dit”

De mysterieuze dood van een geliefde kat houdt de gemoederen in het Nederlandse Amersfoort flink bezig. Het beestje, Breezer genaamd, had een deuk in haar hoofd en haar oog hing eruit. Een overbuurman denkt dat er kwaad opzet in het spel is.

Breezer liep afgelopen weekend rond winkelcentrum Emiclaer in Amersfoort. De overbuurman, die Breezer vaak eten gaf, zag een jongen met een bal over de kat heen staan. Een kwartier later werd Breezer dood gevonden. Volgens de buurman kan dat geen toeval zijn. Foto’s van de kat zijn volgens haar baasje Dennis te gruwelijk om te kunnen laten zien.

“Een drama”

“Voor de kinderen is het een drama”, zegt Dennis tegen tv-programma ‘Hart van Nederland’. Maar ook de rest van de buurt is in rouw. De kat was heel geliefd. “Alle buren komen even huilen. Zelfs mensen die we niet kennen. Je ziet nu pas hoe geliefd ze was.” In de buurt wordt er zelfs gesproken over een naamswijziging van de wijk die nu Kattenbroek heet, ze zouden de wijk graag willen omdopen tot Breezerbroek.

Jongeren met een bal

Het is nog de vraag wat er precies met Breezer is gebeurd. Ze had een flinke deuk in haar hoofd en haar oogje hing er uit. Is Breezer opzettelijk om het leven gebracht? Of heeft ze een ongeluk gehad? De overbuurman gaat uit van het eerste en doet via social media een oproep: “Jongens, deze kat is vanavond opzettelijk doodgemaakt door een groep jongeren met een bal. Gouden tip? DM mij!”