Explosie Beiroet: zeker 100 doden en 4.000 gewonden, waaronder Belg

De enorme ontploffing in de haven werd veroorzaakt door 2.750 ton ammoniumnitraat die al tien jaar opgeslagen was in een pakhuis in de haven. Dat zegt premier Hassan Diab. “Het is ontoelaatbaar dat een lading ammoniumnitraat van ongeveer 2.750 ton al tien jaar zonder voorzorgsmaatregelen in een loods ligt”, zo zei Diab volgens een woordvoerder tijdens een vergadering van de defensieraad.