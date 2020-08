Dit zijn de favorieten voor het nieuwe voetbalseizoen (als het doorgaat)

Komende zaterdag begint de Jupiler Pro League anno 2020-2021. Na een tussenseizoen vol extrasportieve beslommeringen kan het sportieve hopelijk opnieuw gaan primeren. Landskampioen Club Brugge opent de competitie met een thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi. Blauw-zwart is ondanks de off-day afgelopen zaterdag tijdens de bekerfinale nog steeds de topfavoriet om zichzelf op te volgen als kampioen.

Coach Philippe Clement kan nog steeds op zijn voltallige kampioenenselectie rekenen. Met die kern telde Club vorig seizoen na 29 speeldagen – het coronavirus trok een streep door de slotspeeldag van de reguliere competitie en de play-offs – liefst vijftien punten voorsprong op eerste achtervolger Gent. Club stond twee trappen boven de tegenstand, maar landde zaterdag opnieuw met beide voetjes op de grond. Een verre van compleet Antwerp verraste Club in de bekerfinale en maakte duidelijk komend seizoen ook in de competitie een stap vooruit te willen zetten.

De Great Old werd in de stopgezette Jupiler Pro League vorig seizoen vierde, op weliswaar slechts twee punten van vicekampioen Gent. In het tussenseizoen werd coach Laszlö Bölöni ingewisseld voor Ivan Leko en werd de spelerskern opgefrist.

Gent is grootste uitdager

Het stamnummer één wil bovenin meespelen, maar Leko gaf na de bekerwinst wel al aan dat zijn kern nog lang niet compleet is. Dat is wel al het geval bij AA Gent. De Buffalo’s trokken in juni al een resem nieuwe spelers aan en staan in de breedte een pak sterker dan vorig jaar. Alle sterkhouders bleven tot dusver aan boord, al wordt er wel nog steeds hard getrokken aan Jonathan David. Die schreeuwde vorige maand nog uit te willen vertrekken naar Lille, maar Gent wil zijn goudhaantje enkel laten gaan voor een recordbedrag.

Standard, Genk en Anderlecht finishten vorig seizoen met een straatlengte achterstand op Club Brugge, maar toch is er bij elk van de drie clubs reden voor optimisme momenteel. De Rouches kenden een goede voorbereiding en konden hun kern intact houden. Het vertrek van Michel Preud’homme als coach moet opgevangen door de Fransman Philippe Montanier, die meteen een ander systeem installeerde. Maandag was er aan de boorden van de Maas ook op bestuurlijk vlak nog goed nieuws. Zakenman François Fornieri kocht zich in in de club. De financiële problemen in Luik – de club kreeg in mei in eerste instantie geen proflicentie van de Licentiecommissie – lijken zo achter de rug.

Ook in Genk is men voorzichtig positief. De voorbereiding mocht dan wel verstoord worden door coronabesmettingen bij Paul Onuachu en Maarten Vandevoordt. Trainer Hannes Wolf kon het team meer naar zijn hand zetten en mocht met Cyriel Dessers de topschutter van de Eredivisie verwelkomen.

Anderlecht 3.0

Bij Anderlecht lijkt er met de komst van CEO Karel Van Eetvelt en voorzitter Wouter Vandenhaute eindelijk bestuurlijke rust te zijn aangebroken. Sportief maakte het elftal van Frank Vercauteren net voor de coronacrisis progressie. De Brusselaars konden tot dusver alle jonge talenten aan boord houden en hopen het elan van eind vorig seizoen verder te zetten. De blessure van leider Vincent Kompany was een domper. Kompany mist zeker al de competitiestart.

Sporting Charleroi (derde) en KV Mechelen (zesde) waren de revelaties van vorig seizoen. Beide ploegen willen een vaste subtopper worden. Het lijkt verder weinig waarschijnlijk dat een ander team zich bovenaan het klassement in de debatten kan mengen. Onderin lijkt Waasland-Beveren na haar last-minute redding de topfavoriet voor degradatie. Ook nieuwkomers OH Leuven en Beerschot hebben nog werk voor de boeg om niet in moeilijkheden te raken.

Onduidelijkheid over Antwerpse ploegen

Het is wel nog maar de vraag of er überhaupt dit weekend en de volgende weken in de provincie wedstrijden zullen kunnen doorgaan. Momenteel verbieden de coronamaatregelen genomen door gouverneur Cathy Berx dat volwassenen contactsporten beoefenen in groepen van meer dan 10 mensen. Dat zou betekenen dat Antwerp zaterdag Moeskroen niet kan ontvangen en Mechelen zondag in eigen stadion niet kan aantreden tegen Anderlecht.

Al laat de gouverneur de deur voor het profvoetbal nog op een kier staan. Ze schoof de beslissing door naar het regionale niveau. Volgens Berx is het aan Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) om de knoop door te hakken. Die besliste dat er in Vlaanderen opnieuw aan competitiesport mag gedaan worden, rekening houdend “met de protocollen en de beslissingen van de Veiligheidsraad”. Daarmee lijkt ook de start van de voetbalcompetitie van komend weekend veilig gesteld.