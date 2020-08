Beterschap op komst? Minder ziekenhuisopnames en R-waarde gezakt

Hoewel de coronacijfers blijven stijgen, lijkt er zich wel een piek af te tekenen. Ook het feit dat het aantal ziekenhuisopnames gedaald is en het reproductiegetal onder 1 is gezakt, is een goed teken.

Tussen 26 juli en 1 augustus liepen er gemiddeld 535,4 mensen per dag een besmetting met het coronavirus op. De week ervoor waren dat er 338,6. In het totaal werden er op 7 dagen tijd 3.748 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat betekent dat het aantal nieuwe infecties opnieuw verder is gestegen met 58 procent.

Stijging neemt af in Antwerpen

Wat Antwerpen betreft, lijken de cijfers te beteren. “We zien dat de stijging in Antwerpen wat lijkt af te nemen. Het blijft een stijging, maar het stijgt minder snel. In andere delen van het land, zoals in Brussel en Luik, gaat de stijging nog steeds door”, legde viroloog Steven Van Gucht uit op de persconferentie van Sciensano.

Minder ziekenhuisopnames

Ook het aantal ziekenhuisopnames is hoopgevend. In de ziekenhuizen werden de voorbije week gemiddeld 22 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is een lichte daling van 4 procent. Er liggen nu in het totaal 265 patiënten in onze ziekenhuizen, onder wie 63 op intensieve zorgen.

Het aantal overlijdens is stabiel gebleven met gemiddeld 2,4 personen per dag.

R-waarde onder 1

De R-waarde of het reproductiegetal, dat weergeeft hoeveel mensen één coronapatiënt besmet, is de afgelopen week gedaald naar 0,985. De dagen daarvoor was dat nog 1,118. Ook dat is hoopgevend.

Positiviteitsratio

Van Gucht gaf ook het percentage nieuwe positieve gevallen in vergelijking met het aantal uitgevoerde tests aan. “In België bedraagt het aantal positieve tests momenteel 2,7 procent. Dit varieert sterk van provincie tot provincie. We zien de hoogste positiviteitsratio’s momenteel in Antwerpen met 5,3 procent positieve testen, in Brussel met 3,7 procent en in Luik met 3,6 procent positieve testen. Die positiviteitsratio hangt natuurlijk ook af van de categorie van personen die getest worden. We hebben de categorie van personen die symptomen hebben, de categorie van mensen die een hoogrisicocontact hebben gehad met iemand die besmet is, en ook de categorie van de reizigers. Op dit ogenblik hebben we nog geen data over het percentage positieve testen bij die drie categorieën”, besloot hij.