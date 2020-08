Antwerpse maatregelen wijzigen: fitnesscentra weer open, maar nog geen duidelijkheid over voetbalcompetitie

Antwerpse gouverneur Cathy Berx heeft zojuist een persconferentie gegeven over de wijziging van enkele coronamaatregelen in de provincie. Na verschillende overlegmomenten met burgemeesters, uiteenlopende sectoren en gezondheidsexperten is er beslist dat fitnesscentra in de volledige provincie weer mogen openen. Ook voor groepssport zijn er enkele versoepelingen. De voetbalcompetitie die volgend weekend op Antwerps grondgebied gepland staat, heeft echter nog geen groen licht gekregen.

Mondmaskers

De gouverneur heeft meer duidelijkheid gegeven omtrent het dragen van een mondmasker tijdens het sporten.

• Naar het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie dat intensieve sport- en arbeidsinspanningen met mondmaskers een gezondheidsrisico inhoudt, hoef je op het Antwerpse grondgebied geen mondmasker meer te dragen tijdens intensieve sport- en arbeidsinspanningen op plaatsen waar de kans op besmetting met het coronavirus nagenoeg nihil is.

• De mondmaskerplicht in Antwerpen wordt ook aangepast voor mensen met beperking en tijdens zwaar fysiek werk. Zij zullen niet verplicht zijn om een mondmasker te dragen en mogen kiezen voor een gelaatsscherm. De politie zal de mondmaskerverplichting ook meer “met omzichtigheid” handhaven.

Groepssport

Voor groepssporten gelden nu regels per leeftijdscategorie.

• Voor kinderen onder de 12 jaar is sporten toegestaan onder volgende voorwaarden:

o De groepen zijn beperkt tot maximum van 50 personen

o Er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de protocollen

o Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan

o Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor sporten wordt ten zeerste aanbevolen. Indoor sporten is toegelaten wanneer de sporthal geregeld wordt geventileerd.

• Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is sporten toegestaan onder volgende voorwaarden:

o De groepen zijn beperkt tot maximum 10, steeds dezelfde, personen, tenzij het gaat om sportkampen of door de lokale overheid georganiseerde jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de organisatoren en/of begeleiders de naleving van de basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand…

o Zowel contact- als contactloos sporten, is toegestaan

o Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2

o Bij één op één contactsporten is het dragen van een mondmasker verplicht

• Voor volwassenen is sporten toegestaan onder volgende voorwaarden:

o De groepen zijn beperkt tot een maximum van 10, steeds dezelfde, personen

o Enkel contactloos sporten is toegestaan

o Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2

Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:

o Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen

o Enkel contactloos sporten is toegestaan

o Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2

De wijzigingen aan de strenge Antwerpse coronamaatregelen houden voorlopig geen uitzondering in voor het profvoetbal. Voor de voetbalcompetitie die komend weekend gepland staat, is dus nog geen groen licht gegeven. Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) zal die beslissing nemen. Zaterdagavond speelt Antwerp thuis tegen Moeskroen en zondag staat KV Mechelen tegen Anderlecht op de kalender. De trainers van Antwerpen en Beerschot deden al hun beklag dat ze met ongelijke middelen het veld opgaan, omdat ook bij trainingen contact tussen de spelers verboden was.

Fitnesscentra opnieuw open

In de meest getroffen zone (Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kapellen, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Stabroek, Schelle, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Zwijndrecht) mogen de fitnesscentra opnieuw de deuren openen. In de rest van de provincie zijn die centra opengebleven. De fitnesscentra moeten wel aan strenge voorwaarden voldoen. Bij overtreding moeten ze 14 dagen sluiten.

Aan de omstreden avondklok verandert voorlopig niets.