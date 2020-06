Wijn degusteren heeft stimulerende impact op je hersenen

Nu het zonnetje zich steeds vaker laat zien en we binnenkort weer kunnen genieten van de terrasjes, is de ideale tijd aangebroken om een lekker glas wijn te degusteren. Eerder werd al aangetoond dat wijn (mits gedronken met mate) goed is voor de lijn, maar nu komt daar nog een extra voordeel bij.

Een Amerikaanse studie geleid door neurowetenschapper Gordon Stepherd van de universiteit van Yale heeft namelijk aangetoond dat wijn je hersenen kan stimuleren. Op een positieve manier, welteverstaan.

Brein creëert geur en smaak

Stepherd en zijn team kwamen er zelfs achter dat een wijndegustatie meer doet voor je brein dan om het even welke andere activiteit. Daar bestaat uiteraard een goede verklaring voor. Wanneer je een glas wijn degusteert, houd je de drank namelijk in je mond om de smaken te onderscheiden. Daar komen zowel je tongspieren als je smaakreceptoren bij te pas, die op hun beurt het brein activeren. In een interview bij National Public Radio verklaarde Stepherd het proces: “De smaak bevindt zich niet in de wijn, maar wordt gecreëerd in het brein van hij of zij die de wijn degusteert. Wijnmoleculen hebben op zich noch geur noch smaak; het is pas wanneer ze ons brein stimuleren dat ze smaak krijgen.” Daarbij wist hij ook nog te vertellen dat het uitspuwen van de wijn de hele ervaring vermindert – het doorslikken van de drank is een essentieel onderdeel van het proces. Het ideale excuus om binnenkort te genieten van een heerlijk glaasje wijn!