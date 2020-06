‘Temptation’-Elke ziet Arda terug en heeft nog een allerlaatste vraag voor hem (video)

Drie maanden na het verleidingsavontuur ontmoeten Elke en Arda elkaar nog een laatste keer. Elke heeft nog een prangende vraag voor hem…

Tussen Elke en Arda is het definitief over & out. Arda ging immers vreemd met verleidster Eline en woont intussen samen met verleidster Amber. Elke blijft bewust nog een tijdje alleen, maar zoekt nog even naar bevestiging met de vraag: “Waarom heb je dat gedaan? Was er iets slechts tussen ons, dat denk ik toch niet?”.

Geen perfecte relatie

“Er was niet echt iets slechts in onze relatie, maar nadat ik dat gedaan had, had ik wel zoiets van: als onze relatie echt honderd procent goed zat, dan had ik dat misschien niet gedaan. Toen ben ik beginnen na te denken: is er misschien iets wat ik mis?”, antwoordt Arda. “Ik denk eigenlijk ook dat ik jou liever zag dan jij mij, want anders had je dat nooit gedaan”, reageert ze vragend. “Ik weet het niet”, besluit hij.