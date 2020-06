Standbeelden van Leopold II besmeurd in verschillende Vlaamse steden

In heel wat Vlaamse steden, waaronder Gent en Oostende, zijn de standbeelden van voormalig koning Leopold II beklad met rode verf. Sinds de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd in Minneapolis lopen de gemoederen ook in België hoog op. Leopold II is een controversieel figuur omwille van de afschuwelijke taferelen die plaatsvonden tijdens de kolonisatie van de voormalige Kongo-Vrijstaat.

Na Ekeren, Hasselt en Gent zijn nu ook de standbeelden van oud-koning Leopold II in Oostende en in de tuin van het Afrikamuseum in Tervuren aangetast met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de dood van Afro-Amerikaan George Floyd en de aankomende zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo. Het gebied in Centraal-Afrika, destijds Kongo-Vrijstaat genoemd, was het eerste privé-eigendom van Leopold II. Hij had een omstreden rol, omdat hij de zwarte bevolking als slaaf gebruikte, hen martelde en mishandelde. De Congolezen moesten rubber produceren en dat bracht ons land veel geld op. Maar in ruil voor dat geld vielen er op 23 jaar tijd miljoenen doden. Steeds meer mensen hebben nu kritiek op de manier waarop de voormalige koning ook nu nog herdacht wordt en in het straatbeeld aanwezig is.

Politieke kwesties

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD) is niet te spreken over de vernielingen van het standbeeld in zijn stad. Hij heeft dan ook extra politiepatrouilles ingeschakeld om meer incidenten te voorkomen. Het ruiterstandbeeld is er in 1931 gebouwd om Leopold II te bedanken voor zijn hulp met de uitbouw van Oostende. In 2004 werd het beeld eerder al vernield door de actiegroep ‘de Stoeten Ostendenaere’. Het stadsbestuur koos er toen voor om het beeld te laten staan, maar wel meer duiding te plaatsen bij de sculptuur.

Tommelein is hoe dan ook niet van plan om het standbeeld aan de zeedijk van Oostende weg te nemen. Daarmee reageert hij op een petitie die meer dan 6.000 keer werd ondertekend. “Met het wegnemen van een historisch standbeeld neemt men het racisme in onze maatschappij niet weg”, zegt Tommelein in een Facebookbericht. “Het is beter om daar duidelijk over te informeren. Dit is een opportuniteit om die confrontatie op een open en transparante manier aan te gaan.”

De meerderheidspartijen in het Brusselse parlement (PS, Ecolo, DéFI, Groen, Open VLD en one.brussels) gaan absoluut niet akkoord met de visie van Tommelein. Zij willen dat de beelden van Leopold II in het Brusselse gewest zo snel mogelijk verwijderd worden om op die manier de openbare ruimte te dekoloniseren. Ze roepen de Brusselse regering op om dit concreet aan te pakken en voorstellen te doen. Ze vragen ook om mensen te eren die zich verzet hebben tegen de kolonisatie door nieuwe wegen of infrastructuur naar hen te vernoemen.

Succesvolle petitie

Ondertussen is er dinsdag ook een petitie opgestart door de groep ‘Reparons l’histoire’ waarin gepleit wordt voor de verwijdering van de standbeelden van oud-koning Leopold II in Brussel. Al meer dan 38.500 mensen ondertekenden de oproep. Op de volgende gemeenteraad op maandag 8 juni zal het onderwerp, onder druk van de petitie, aan bod komen.

