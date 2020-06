Eva De Roo bevallen van eerste kindje

Eva de Roo (32) en Jan Paternoster (31) zijn de trotse ouders geworden van een zoontje. Lucca is het eerste kindje voor de Studio Brussel-presentatrice en frontman van Black Box Revelation.

Eva en Jan kregen in de zomer van 2017 een relatie, nadat ze elkaar leerden kennen tijdens de opnames van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. De vonk sloeg pas later over, want Eva was toen nog samen met haar Franse vriend Rémi en Jan had een relatie met actrice Anemone Valcke. Vorig jaar in mei stapten de twee tortelduifjes in het huwelijksbootje.