Deze Dodentocht kan jij wél aan

Zo’n 4.500 mensen hebben zich al ingeschreven voor de ’100 km Covid Challenge’, het alternatief voor de 51ste editie van de Dodentocht in Bornem die geannuleerd werd door de coronacrisis.

Veel wandelaars zien door de annulatie van de Dodentocht een sportieve uitdaging wegvallen. De organisatie biedt daarom een alternatief: de ’100 km Covid Challenge powered by Dodentocht’. De challenge loopt van maandag 13 juli tot en met zondag 9 augustus. Deelnemers hebben dus vier weken tijd om de totale afstand van minimum 100 kilometer af te leggen.

Wie wil mag die afstand in één keer afleggen, net zoals bij de Dodentocht, maar dat is zeker niet verplicht. De 100 kilometer mag ook over verschillende dagen verspreid worden. Het enige doel is om op het einde van die vier weken minimum 100 kilometer te behalen.

Virtuele medaille

Deelnemen kost 10 euro per persoon en inschrijven kan nog tot 12 juli via de website van de Dodentocht, www.dodentocht.be. De organisatie monitort via de app Strava de gewandelde kilometers van alle deelnemers. Wie de honderd kilometer haalt, krijgt een virtuele medaille.

Opbrengst naar research vaccin

“We willen deze editie opdragen aan al de mensen die tijdens deze crisis zijn blijven zorgen voor onze maatschappij. Daarom schenkt 100Km Dodentocht vzw de opbrengst van de 100Km Covid Challenge aan de universiteiten van Gent en Leuven om de research naar een vaccin en naar preventieve maatregelen te ondersteunen”, zegt woordvoerster Ilse Robyn.

Oxfam Trailwalker

De dertiende editie van Oxfam Trailwalker in het weekend van 29 en 30 augustus gaat wel door, maar eveneens in gewijzigde vorm. In plaats van een grote bijeenkomst in Saint-Hubert kunnen teams van vier wandelaars zelf kiezen waar ze hun route zullen stappen: vanaf hun huis, een bos in de buurt of thuis op hun loopband. Al 192 teams schreven zich in.

De wandelaars zullen om 9 uur ’s ochtends samen een virtuele start maken en worden uitgenodigd om hun geolocatie, foto’s en video’s te delen met andere teams en supporters via een applicatie die op dit moment wordt ontwikkeld. Deelnemers zijn ook niet meer verplicht om 100 kilometer te lopen in een tijdslimiet van 30 uur: elk team is vrij om de afstand te lopen die bij hen past, zolang die maar tussen 29 augustus om 9 uur en 30 augustus om 17 uur wordt afgelegd. Inschrijven kan nog tot 31 juli via www.oxfamtrailwalker.be.