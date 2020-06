Amerikaanse politie blundert live op tv: winkeleigenaars in de boeien geslagen terwijl plunderaars ontsnappen (video)

Te midden de massale protesten en rellen in de VS naar aanleiding van de dood van George Floyd, een Afro-Amerikaanse man, door toedoen van een blanke agent, heeft de Amerikaanse politie alweer een slechte beurt gemaakt, dit keer in Los Angeles. De opgeroepen agenten sloegen per abuis enkele winkeleigenaars in de boeien die hun zaak probeerden te beschermen tegen plunderaars. Het tafereel werd integraal uitgezonden door omstaande nieuwsploegen.

Een reporter van een lokale nieuwszender beschreef in een live-interventie op straat hoe plunderaars probeerden om een goudhandelszaak binnen te dringen. Op de beelden is te zien hoe enkele winkeleigenaars – sommige met een vuurwapen in de hand – en omstaanders de plunderaars toeroepen om op te krassen.

Even later komen politieagenten van de LAPD met getrokken vuurwapens ter plaatse en vestigen hun aandacht op de groep zaakvoerders, terwijl de reporter hen toeschreeuwt dat de geviseerde mensen enkel hun zaak trachtten te beschermen. Vervolgens is te zien hoe sommige winkeleigenaars in de boeien geslagen worden, terwijl de journaliste blijft herhalen dat ze de verkeerde mensen hebben.

De camera registreert nog hoe andere agenten de achtervolging inzetten op de gevluchte plunderaars. Een groot deel van de aanwezige politie concentreert zich echter op de winkeleigenaars.

De reporter wijst de politie de richting waarin de plunderaars gevlucht waren, maar haar aanwijzingen vallen in dovemansoren. “Je slaat deze mensen in de boeien, terwijl ze enkel hun zaak aan het beschermen waren”, legt de journaliste uit. Even later werden zij en haar crew zelf nog gecontroleerd door de politie.

De overgrote meerderheid van de demonstraties naar aanleiding van de dood van Floyd verliepen vreedzaam, maar her en der in de VS liep het de afgelopen dagen uit de hand en waren plunderaars aan het werk.