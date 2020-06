TikTok-challenge illustreert treffend wat ‘white privilege’ is

Op TikTok duikt tegenwoordig elke seconde een nieuwigheid op. De meest recente challenge die viraal gaat is er eentje met een belangrijke boodschap. De ‘Check Your Privilege’-challenge toont aan dat ‘white privilege’ nog steeds zeer bestaande is.

Tijdens de protesten tegen politiegeweld in de Verenigde Staten en nu ook Europa is een belangrijke rol weggelegd voor TikTok. Honderden nieuwe filmpjes, gemaakt tijdens de protesten, verschijnen dagelijks op de populaire app. Nu is er ook een challenge die het racismeprobleem op simpele manier illustreert.

Put a finger down

De challenge is gebaseerd op de populaire ‘Put a finger down’-challenges. Voor de digitale leker onder ons: het concept is heel simpel. Je krijgt in de audio enkele stellingen te horen. Iedereen start met 10 vingers, en telkens een stelling op jou van toepassing is, dan doe je een vinger naar beneden.

Bij de ‘Check Your Privilege’-challenge gaan die stellingen over privilege. Want velen onder ons hebben, zonder dat te beseffen, een privilege tegenover andere. Dat zullen de onderstaande video’s treffend illustreren.