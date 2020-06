Thuiswerker, zit je wel goed?

Een aantal uren thuiswerken lukt aan de keukentafel nog wel. Als we echter wekelijks uren doorbrengen op een keukenstoel wordt het tijd voor serieus kantoormeubilair.

Nog nooit hebben er zoveel mensen thuisgewerkt als nu. Maar wat aan de keukentafel begon, krijgt inmiddels meer en meer navolging in gezellige werkplekken op zolder, in een hoekje van de huiskamer of soms – voor wie de ruimte heeft – in een logeerkamer die tot werkkamer wordt omgedoopt.

We zetten er een tafel neer en maken het er gezellig met een leuke poster, plant, boekenkast en ga zo maar door. Vervolgens wordt er elders uit huis een stoel gepakt en daar zitten we dan uren achter een laptop, te bellen met onze smartphone, mindmaps uit te tekenen en ga zo maar door.

Als je heel lang op een normale stoel zit, krijg je last

Zzp’ers wisten het al en nieuwe thuiswerkers hebben het inmiddels ook ervaren: als je heel lang op een gewone stoel zit, krijg je last. Denk aan pijn in de rug, tintelende voeten, niet goed doorbloede typvingers en pijn in de schouders of de nek.

Een gewone stoel is gewoonweg geen goede stoel om op te zitten voor wie dagelijks uren aan een tafel of bureau zit. De oplossing: een bureaustoel van een goede kwaliteit én die ergonomisch verantwoord is. Waar deze aan moet voldoen om plezierig en zonder lichamelijke klachten je werk te kunnen doen, zetten we hier op een rij.

Hier moet een goede bureaustoel aan voldoen

De basisafstelling van een bureaustoel

Een goede bureaustoel kan afgesteld worden op het lichaam van de gebruiker. Dat betekent dat zo’n stoel niet alleen in hoogte verstelbaar moet zijn, maar ook het rugdeel moet kunnen kantelen en de leuningen moeten op de juiste hoogte kunnen worden afgesteld. Dat is in principe de basis van een juiste bureaustoel.

Bureaustoelen met extra’s

Er zijn bureaustoelen die naast de eerdergenoemde basisinstellingen ook verstelbare lendensteunen hebben en stoelen waarbij de zitdiepte versteld kan worden. Bureaustoelen hebben verschillende mechanismen waarbij soms alle verstellingen apart van elkaar te regelen zijn, andere stoelen hebben mechanismen die op elkaar afgestemd zijn. Een bureaustoel ondersteunt het lichaam volledig of biedt met een actievere zit de kans door middel van spierspanning in balans te blijven.

Zo zit je goed

Als je zit moeten je knieën een hoek van negentig graden vormen. Het is het beste als de knieholten enigszins vrij zijn. Met stoelen waarbij je de zitting kunt uitschuiven, kun je dat bewerkstelligen.

Armleuningen zorgen ervoor dat de armen en handen ontspannen zijn. Ga daarbij op het gevoel af. De handen moeten niet te hoog en niet te laag ten opzichte van het toetsenbord zitten. In ieders rug zit een holte waar de bolling van de stoel precies in moet vallen. Dan zit je stevig en ontspannen.

Richtlijnen voor bureaustoelen

Wist je dat er een Europese norm (NEN-EN 1335) voor bureaustoelen geldt? De Nederlandse Arbo-wet bewaakt deze norm aan de hand van een aantal richtlijnen. Daarnaast is er specifiek voor Nederlanders de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 1813), omdat wij als Nederlanders niet allemaal dezelfde lengte hebben. Het komt erop neer dat als een stoel aan die laatste richtlijnen voldoet iemand die kort van lengte is dezelfde stoel kan gebruiken als een veel langer persoon. Wil je er dus zeker van zijn dat je een stoel bezit die in alle gevallen goed af te stellen is, dan is het raadzaam op deze richtlijnen te letten.

Let ook op toetsenbord, muis en beeldscherm

Als extra tip raden we je aan om behalve de bureaustoel ook te letten op de hoogte van je beeldscherm en de vorm van je muis. Je zit optimaal als je stoel helemaal goed is afgesteld op jouw lichaam en het beeldscherm zich op ooghoogte bevindt. De muis en het toetsenbord moeten ‘makkelijk’ te bedienen zijn. Dat betekent dat je handen heel natuurlijk vallen en de muis op een even natuurlijke manier door je handen te bedienen is.