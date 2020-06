Marc Van Ranst geeft toe: “Met meer mondmaskers zouden er minder ouderen gestorven zijn”

Viroloog Marc Van Ranst heeft in ‘De Afspraak’ toegegeven dat er in onze woonzorgcentra “waarschijnlijk” meer doden zijn gevallen omdat er te weinig beschermingsmateriaal voor handen was.

De dodentol als gevolg van het coronavirus ligt in ons land momenteel op 9.548. Ongeveer de helft van die overlijdens vond plaats in woonzorgcentra. Intussen maken we meer en meer gebruik van mondmaskers om elkaar te beschermen, maar in het begin van de corona-uitbraak werd het dragen van een mondmasker door politici en experten niet aangemoedigd. “De stormloop op mondmaskers is echt overdreven. Je hoeft geen maskertjes te dragen in het openbaar, die virussen wandelen niet gewoon door de straten”, horen we Marc Van Ranst begin maart nog zeggen. En een maand later deelde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) mee dat “het geen zin heeft om ze te dragen, want het kan een vals gevoel van veiligheid geven”.

Te veel doden in woonzorgcentra

Woensdagavond werd Van Ranst in ‘De Afspraak’ gevraagd of er minder mensen gestorven waren als we meer beschermingsmateriaal zouden gehad hebben. Hij gaf toe dat dat klopte. “In de woonzorgcentra, dan moet je zeggen: ‘ja, waarschijnlijk wel’. Dat kan ook niet anders. Langs de andere kant moeten we ook vaststellen dat ook in andere landen de woonzorgcentra heel hard zijn getroffen. Wij tellen die overlijdens allemaal mee”, klonk het.

