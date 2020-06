Jamy uit ‘Ex on the Beach’ proeft nog steeds van twee walletjes

Na een wederom tumultueus seizoen in ‘Ex On The Beach: Double Dutch’ besloten Dante en Jamy hand in hand de villa te verlaten. In een aflevering van ‘Wat Gebeurde Er Next?!’ vertelt Jamy nu dat ze nog altijd afspreken, maar ook dat er nóg iemand in haar leven is.

“We hebben het nu gewoon leuk samen, maar of er ook echt iets uitkomt dat weten we nog niet”, klinkt het bij de rondborstige realityster als haar gevraagd wordt naar hun relatie. “Het is wel een zachtaardige jongen, maar als je hem beter leert kennen dan kan hij ook aardig uit zijn slof schieten.”



Ook Dante ziet Jamy nog altijd zitten. Hij zegt op zijn beurt over hun ‘samenzijn’: “We hebben het heel leuk met elkaar, maar over een relatie hebben we het nog niet. Maar daar lijkt het wel op.”

Dennis the menace

En dat terwijl Jamy zowat boven op Dennis dook in de villa van Ex on the Beach. “Ik heb nog contact met Dennis, we appen zo nu en dan”, schetst Jamy hoe de situatie nu tussen hen is.

Volgens de EOTB-deelneemster hebben ze het regelmatig over afspreken, maar is het daar nog niet van gekomen. Ook omdat Olivia nog altijd een oogje heeft op Dennis. Al is dat volgens Jamy niet geheel wederzijds: “Vanuit Dennis merk ik wel dat Olivia meer voor hem voelt, dan hij voor haar.”