Is deze vitamine hét wondermiddel tegen corona?

Vitamine K kan ervoor zorgen dat je minder ziek wordt van een besmetting met het coronavirus. Dat vermoeden artsen van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in het Nederlandse Nijmegen. Zij ontdekten dat coronapatiënten die op de intensieve zorg terechtkwamen een extreem laag vitamine K-gehalte in hun bloed hadden.

Deze vitamine is belangrijk voor gezonde bloedvaten en longen. Een hoge dosis zou dus kunnen helpen om een ernstig verloop van Covid-19 te voorkomen. Dat blijkt ook uit onderzoek onder 120 coronapatiënten en honderd gezonde mensen.

Longen

“Hoe lager het vitamine K-gehalte, hoe meer problemen je lijkt te krijgen als je het coronavirus onder de leden hebt”, klinkt het bij longarts Rob Jansen.

Corona veroorzaakt ontstekingen aan de longen en kunnen de elastische vezels beschadigen waardoor ademen moeilijker wordt. Als reactie hierop maakt het lichaam een speciaal beschermend eiwit aan, maar daarvoor heeft het wel vitamine K nodig.

K1 en K2

Vitamine K wordt opgedeeld in K1 en K2. De eerste zit onder meer in groene bladgroenten en een beetje in brood. Vitamine K2 wordt door het lichaam beter opgenomen en is daarom belangrijker. Dit zit vooral in gefermenteerde producten zoals kwark en bepaalde kazen.