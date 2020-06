Danira haalt uit naar een van haar volgers op Instagram: “Ontvolg me gerust”

Danira Boukhriss Terkessidis postte dinsdag een bericht op haar Instagrampagina met #blackouttuesday. De presentatrice hoopt dat we blijven opkomen tegen racisme en dat we het niet gewoon laten passeren. “Veroordeel het openlijk”, klinkt het. Een van haar volgers ging niet helemaal akkoord met het bericht, maar Danira gaf hem een duidelijk antwoord.

Het afschuwelijke overlijden van George Floyd in Minneapolis doet heel wat stof opwaaien. Ook vandaag zijn er opnieuw wereldwijd veel protesten tegen racisme en dat zal nog wel een tijdje duren. Dinsdag stond in het teken van Blackout Tuesday, een dag om stil te staan bij elke vorm van racisme dat zich nog altijd overal, ook in België, afspeelt. Muzieklabels, muzikanten en andere organisaties legden het werk neer en postten een zwarte foto op social media om hun steun te betuigen aan alle slachtoffers van racisme.

#blackouttuesday

Ook Danira wilde haar stem graag laten horen met #blackouttuesday op Instagram. “Liefste mensen, prachtig om te zien dat zo veel mensen awareness willen creëren rond racisme. Iets wat al veel eerder had moeten gebeuren. Het is jammer dat een racistisch incident op film moest worden vastgelegd vooraleer we massaal op de barricades gaan staan”, zegt Danira. ”Ik hoop oprecht dat wij dit allemaal blijven veroordelen en onze stem blijven verheffen. En samen blijven opkomen tegen racisme.”

“Dat heb je goed gezegd schat”, “alles begint met respect” en “mooi verwoord” zijn enkele van de vele positieve reacties op haar bericht. Maar niet iedereen was er even gelukkig mee. Een van haar fans reageerde met gemengde gevoelens. “Denk je echt dat continu je volgers onderspammen met deze berichten nou helpt? Je gelooft van wel zo te zien. Neemt niet weg dat racisme vreselijk en ontoelaatbaar is natuurlijk. Anyway, succes verder ermee hè, deze blan..oh nee witte kerel is het beu. Dag Danira”, laat die volger weten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Danira Boukhriss Terkessidis (@danira__bt) op 2 Jun 2020 om 8:02 (PDT)

Duidelijke boodschap

Danira liet zich niet doen en postte schaamteloos de reactie op Instagram met een duidelijke boodschap: “U bent mijn berichten al beu, na twee dagen? Beeld u dan eens in hoeveel mensen het beu zijn om hun HELE leven lang racisme mee te maken. Als we er nu niet over mogen praten, wanneer dan wel?”, reageert de presentatrice van ‘Vandaag’. “We MOETEN erover praten. Ik wil hier niet licht over gaan. Discriminatie is bij wet verboden en is strafbaar. Het is dus absurd dat we hier nog steeds tegen moeten vechten. Ontvolg me gerust, als je het niet wil horen. Maar ik zal niet stoppen met erover te praten. En dat tot de dag dat racisme stopt met bestaan”, besluit Danira. Haar collega en goede vriend Kobe Ilsen reageerde daarop met een luchtige boodschap voor alle volgers: “Goeie raad, maak haar niet kwaad.”