BIZAR. Vrouw krijgt advies om abortus te plegen, maar bevalt dan toch van kerngezonde baby

Een Britse zwangere vrouw kreeg van dokters maar liefst vier keer te horen dat het beter was om een abortus te plegen, omdat haar kindje twee dodelijke aandoeningen had. Maar wonder boven wonder, haar baby kwam gezond ter wereld.

Dokters hadden de 24-jarige Kimberley James gewaarschuwd dat haar baby niet levend geboren zou worden nadat een scan na 12 weken zwangerschap had aangetoond dat de baby enorm opgezwollen was. Het kindje werd gediagnosticeerd met hydrops foetalis, een aandoening waarbij vloeistoffen in het lichaampje worden opgehoopt. De overlevingskans is amper 10%. Bovendien toonde de scan aan dat het kleintje een hygroma colli had, een zwelling in de hals. Geen goed nieuws, dus.

Aan Metro UK vertelt Kimberley, een dierenverpleegster, dat dokters haar “op zijn minst drie of vier keer” hadden aangeraden om een abortus te plegen. Maar de aanstaande mama vertrouwde op haar instinct en schoof het advies van de dokters aan de kant.

Mirakelbaby

En maar goed ook, de hydrops waren volledig verdwenen na 16 weken en ook de hygroma colli was na 20 weken niet meer te zien op scans. Penelope kwam uiteindelijk helemaal gezond ter wereld op 9 mei. “Ze is echt een mirakelbaby. De dokters vertelden dat ze dit nog nooit meegemaakt hadden en kunnen niet verklaren waarom haar aandoeningen plots weg waren”, zegt Kimberley.

“De dokters hebben haar meteen gecontroleerd toen ze geboren werd, maar er was niets meer te zien. Ze is kerngezond. Het was fantastisch en behoorlijk gek. We zijn helemaal verliefd op haar”, besluit de kersverse mama.