Verpleegster verrast dochtertjes nadat ze elkaar door corona negen weken niet zagen (video)

Een Britse verpleegster werd gefilmd op het moment dat ze haar dochters na meer dan twee maanden eindelijk terugzag. De beelden zijn hartroerend.

Suzanne Vaughan nam op 28 maart afscheid van haar twee dochtertjes, Bella (9) en Hettie (7), omdat ze volop wou helpen in de strijd tegen het coronavirus. De 43-jarige vrouw uit Norfolk (Engeland) vroeg aan haar baas of ze dubbele uren – 50 uur per week in plaats van 28 uur – mocht werken in het Queen Elizabeth Hospital in King’s Lynn, maar wist dat ze haar dochters daardoor een lange tijd niet zou kunnen zien.

Haar dochters verbleven intussen bij de zus van Suzanne, Charlotte. “Ik bracht hen naar mijn zus omdat ik hen veilig wilde houden. In het ziekenhuis werd ik elke dag blootgesteld aan het virus. Ik wilde ook meer werken dan normaal, maar dat kon ik niet combineren als de kinderen bij mij bleven. Het was een heel moeilijke opoffering, maar het moest”, vertelt ze aan Daily Mail.

Afgelopen zondag zag Suzanne haar dochters voor het eerst terug. Ze kroop stilletjes achter de zetel waarop de meisjes zaten en toen ze haar zagen, vlogen ze elkaar in de armen. “Ik ben zo blij dat ik terug bij hen ben. We hebben sindsdien niets anders gedaan dan elkaar vastgepakt”, besluit ze.

Just in case you missed it. Here’s the girls being reunited with Mummy after 9 weeks of being away so she could help save lives. Please feel free to share x pic.twitter.com/KhPGNAqwD8

— Charlotte Savage  (@Lottsoflove21) June 2, 2020