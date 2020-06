Hond wacht drie maanden in ziekenhuis op overleden baasje

Geen enkel wezen op de wereld is zo trouw als een hond, maar deze viervoeter uit Wuhan gaat nog een stapje verder. Zijn baasje werd in februari ziek en werd met covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. De oude man stierf vijf dagen later, maar zijn hond hield steeds trouw de wacht in het ziekenhuis.

Patiënten en bezoekers van het Wuhan Taikang-ziekenhuis in China keken de voorbije maanden raar op toen ze een hond in de lobby zagen zitten. Xiao Bao, wat ‘kleine schat’ betekent, heeft er drie maanden tevergeefs zitten wachten op zijn overleden baasje. Volgens schoonmaker Zhu Youzhen weigerde de hond te vertrekken.

Na drie maanden kreeg het ziekenhuispersoneel klachten over Xiao, omdat hij door de gangen zwierf. De hond werd dan maar naar het asiel gebracht, waar hij wacht op een nieuwe thuis.

Als we je nu niet aan het huilen gebracht hebben, dan weten we het ook niet meer…