BREAKING. Horeca gaat maandag weer open, sociale bubbels breiden uit

Cafés, restaurants en nachtwinkels kunnen vanaf maandag weer klanten ontvangen. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist. Ook de regel van vier gaat op de schop en de sociale bubbels mogen vanaf 8 juni maximaal tien personen bevatten.

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om over te gaan tot fase 3 van de verdere versoepeling van de lockdownmaatregelen. Voordien was de instelling dat alles verboden was om mondjesmaat weer enkele zaken toe te laten. Voortaan zal alles toegestaan zijn, behalve de activiteiten die nog tijdelijk uitgesloten worden.

Op café tot 1 uur

Cafés, restaurants en nachtwinkels zullen vanaf maandag 8 juni weer de deuren mogen openen. Daar horen wel een aantal voorwaarden aan vast. Zo moeten ze sluiten om 1 uur, moet er binnen een afstand van 1,5 meter tussen de tafels zijn en is bestellen aan de toog niet mogelijk. Reserveren of je contactgegevens achterlaten zal verplicht zijn en zaalpersoneel moet een mondmasker dragen.

Casino’s, banketten en receptiezalen moeten nog even wachten en mogen vanaf 1 juli weer open. Het aantal bezoekers wordt voorlopig nog beperkt tot 50 mensen. Discotheken en feestzalen waar geen social distancing gegarandeerd kan worden zullen gesloten blijven tot en met 31 augustus.

Fitnesszalen mogen vanaf komende maandag weer sportievelingen ontvangen, zij het onder voorwaarden. Levensbeschouwelijke diensten kunnen weer doorgaan met een maximum van 100 aanwezigen.

Alle sportactiviteiten zijn weer toegelaten vanaf 8 juni. Daaronder vallen trainingen, wedstrijden, binnen- en buitensporten, maar zolang de voorschriften nageleefd kunnen worden. Zo moeten contactsporten zoals voetbal, basketbal, judo en worstelen voorlopig buiten blijven trainen. Ook publiek zal dan weer welkom zijn, maar moet wel kunnen zitten, net zoals dat in theaters het geval is.

Grotere bubbels

De regel van vier die bepaalt dat mensen in bubbels van maximaal vier personen mogen afspreken wordt uitgebreid naar tien per week. Die tien personen moeten niet telkens dezelfde zijn. Binnen de bubbel gelden ook dezelfde regels als daarvoor. Zo is het nog steeds niet toegelaten om elkaar te knuffelen. Groepen mogen niet groter zijn dan tien personen, kinderen inbegrepen.

Premier Sophie Wilmes riep iedereen om op zijn of haar verantwoordelijkheidszin te gebruiken. Het is onmogelijk om te controleren of iedereen zich aan deze regels houdt. De premier benadrukte dat het enkel gaat om jezelf te beschermen, maar ook de mensen in je omgeving.

Zomer

De Veiligheidsraad keek ook wat verder in de toekomst. Vanaf 1 juli mogen er opnieuw trouwfeesten doorgaan met maximaal 50 gasten. Het zal wel nog steeds verboden zijn om eten of drank aan te bieden. Nog op 1 juli zullen we weer naar de bioscoop, een pretpark, het theater en de kermis kunnen gaan. Culturele activiteiten zonder publiek mogen vanaf 8 juni weer van start gaan. Voorstellingen met publiek zijn toegelaten vanaf 1 juli, zolang de afstandsregels toegepast worden en het aantal aanwezigen beperkt blijft tot 200 mensen.

Vanaf 15 juni kunnen Belgen weer reizen naar de landen van de Europese Unie, Groot-Brittannië en de vier Schengenlanden. Elk land kan wel zelf beslissen of het al dan niet toeristen toelaat. Reizen buiten de Europese Unie moeten nog toegelaten op Europees niveau.