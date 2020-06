Bart Tommelein wil standbeeld Leopold II in Oostende niet verwijderen

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) is niet van plan om het standbeeld van Leopold II langs de zeedijk weg te nemen. Dat schrijft hij in een bericht op sociale media. Daarmee reageert de burgemeester op een petitie met de vraag het standbeeld te verwijderen. De petitie werd al ruim 6.000 keer ondertekend.

In navolging van de dood van de Amerikaan George Floyd door een politieagent, is er een online petitie opgestart om het standbeeld van Leopold II aan de zeedijk van Oostende weg te halen. “Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in de VS voor de Black Lives Matter Movement, zijn we op een punt gekomen waar we ook in België moeten verbeteren op vlak van racisme”, schrijven de initiatiefnemers. Zij eisen de verwijdering van het standbeeld van Leopold II omdat het verwijst naar het bewind van de Belgische koning toen hij eigenaar was van Congo-Vrijstaat.

“Duidelijk informeren”

Burgemeester Bart Tommelein is echter niet van plan het beeld te laten verwijderen. “Standbeelden vervangen of verwijderen, zal niet gebeuren. Met het wegnemen van een historisch standbeeld neemt men het racisme in onze maatschappij niet weg. Het is beter om daar duidelijk over te informeren. Dit is een opportuniteit om die confrontatie op een open en transparante manier aan te gaan”, staat er te lezen in de Facebookpost.

Onder de post staan heel wat negatieve reacties te lezen van inwoners die willen dat het standbeeld toch verdwijnt uit het straatbeeld. “Vervang het dan door een werk dat Leopold II zijn slachtoffers eert in plaats van hem. Laten staan met een bordje erbij (waar we naar moeten zoeken) is gewoon lui. Dat geeft de boodschap dat het ons niet genoeg interesseert”, klinkt het. Maar ook “Dit standbeeld is een schandevlek voor Oostende.”