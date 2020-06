Asteroïde zo groot als Eiffeltoren scheert deze week langs Aarde

Een asteroïde zal komende zaterdag langs onze planeet scheren. Geen paniek, hij zal ons niet raken, maar hij komt wel relatief dichtbij.

De asteroïde luistert naar de naam 163348 (2002 NN4) en heeft een diameter van tussen de 0,254 en 0,568 kilometer. Daarmee is zijn grootte vergelijkbaar met de Eiffeltoren, die 300 meter hoog is. SpaceReference.org noemt het een “zeer kleine” asteroïde, maar hij is nog steeds groter dan 90% van zijn collega’s.

“Mogelijk gevaarlijk” object

Volgens NASA zal de asteroïde onze planeet zaterdag 6 juni passeren op een afstand van 5.093.634 kilometer en met een snelheid van 11.146 kilometer per seconde. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft het over een “mogelijk gevaarlijk” object omdat het daarmee relatief dicht in de buurt van de Aarde komt.

De asteroïde zal in de toekomst nog langs de Aarde scheren, al vindt de eerstvolgende ‘ontmoeting’ pas plaats in 2029.