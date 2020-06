Arno valt 20 kilo af na kankeroperatie: “Ben een chippendale nu”

Enkele maanden geleden verraste Arno (71) vriend en vijand door aan te kondigen dat hij lijdt aan pancreaskanker. Onlangs werd de zanger geopereerd, én ondanks fors gewichtsverlies stelt hij het goed. “Ik ben een chippendale nu”, lacht hij op Studio Brussel.

Al in november had de Brusselse rockster te horen gekregen dat hij pancreaskanker had. Dat is één van de meest agressieve en dodelijke vormen van de ziekte. Sinds de diagnose onderging de geboren Oostendenaar meerdere keren een behandeling met chemotherapie. Hij bleef intussen dapper verder optreden.

Coronavirus

In februari moest hij dan z’n tournee uitstellen omdat hij onder het mes moest. Niet lang na z’n operatie brak de corona-epidemie uit, wat Arno hielp in alle rust aan z’n herstel te werken. “Alles oké”, vatte hij samen, gevraagd naar hoe het met hem gaat. “Ik ben 20 kilo vermagerd, maar dat is niet erg, ik ben een chippendale nu”, klinkt hij alvast nog steeds de oude.

Zwangere Guy

Arno blijft niet bij de pakken zitten en werkt al aan nieuwe muziek. “Ik zit volgende week in de studio met Zwangere Guy. Hij woont hier in de buurt. We gaan opnemen met mondmasker en zingen doen we apart. En we kussen elkaar niet, want hij is zwanger.”

“Muziek maken heelt”

Zijn eerste optredens zijn voor september gepland, al moet je in coronatijden altijd met twee woorden spreken. “Ik zou zo rap mogelijk opnieuw op een podium willen staan, anders word ik zot”, klinkt het bij Arno. “Muziek maken, dat heelt, dat geneest je. Adrenaline geeft een boost aan het lichaam, ik mis dat echt.”