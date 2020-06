Man wint EuroMillions nadat stem in zijn hoofd hem zegt om lotje te kopen

Een Brit heeft met EuroMillions één miljoen pond gewonnen. Het was de eerste keer dat hij meespeelde. Een stem in zijn hoofd spoorde hem aan om mee te doen.

Simon Waddup stond onlangs in de Aldi toen een stem in zijn hoofd hem bleef zeggen dat zijn geluk zou veranderen. Toen de 31-jarige elektricien uit Coventry (Engeland) terug thuis was, waagde hij voor de eerste keer in zijn leven een EuroMillions–poging. “Ik had nog nooit meegedaan met een trekking, maar omdat het stemmetje in mijn hoofd niet ophield, kocht ik online twee quickpics van 2,5 pond (2,8 euro). Ik wist niet eens wanneer de trekking zou plaatsvinden”, vertelde hij aan Metro UK.

De trekking gebeurde op 19 mei en jawel, Waddup won maar liefst één miljoen pond (1.122.641 euro). “Toen ik het hoorde, kwam ik in een roes terecht en beefde ik. Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik vertelde het eerst aan mijn 10-jarige dochter. Ze vroeg meteen of ze nu eindelijk een paspoort kreeg om naar het buitenland te gaan. Ze wil dolgraag eens naar Spanje”, klinkt het.

Van jongs af droomde Waddup ervan om oude huizen op te knappen. Nu hij genoeg geld heeft, kan zijn droom eindelijk in vervulling gaan. “Mijn vrienden en familie lachten altijd met die droom, maar nu kunnen ze amper geloven dat ik eindelijk het benodigde kapitaal heb om mijn droom te verwezenlijken”, besluit hij.

#Coventry electrician Simon Waddup is celebrating a £1m EuroMillions win – after buying a ticket for the first time. The 31-year-old now plans to build a property portfolio. “The first person I told was my 10-year-old daughter and she asked if she could now have a passport.” pic.twitter.com/GHE0sakEdU

— BBC Midlands Today (@bbcmtd) June 1, 2020