Een magazine over kristallen en tarot: “Mensen bestempelen me weleens als een zweverig wijf”

Dat de coronacrisis de geschiedenisboeken zal ingaan als één van de meest impactvolle pandemieën die de mens ooit heeft gekend, kent geen twijfel. Geen enkel onderdeel van ons bestaan blijft gespaard. Onze persoonlijke vrijheid botst op haar grenzen, het kapitalistische systeem geeft zijn zwakheden prijs en de mentale impact valt niet te onderschatten.

Toch creeërt het gevreesde COVID-19 ook ruimte voor schoonheid. Nu onze leefwereld aan het wankelen wordt gebracht, gaan we op zoek naar nieuwe zekerheden. Want ja, de coronacrisis zou zomaar eens de ideale gelegenheid kunnen zijn om de dingen beter aan te pakken dan voordien. Elke week zetten we daarom iemand in de kijker die van deze pandemie gebruik heeft gemaakt om zijn of haar leven te veranderen. Vandaag is het de beurt aan May Marchand, oprichtster van het online magazine LOEM.

May, waarvoor staat LOEM?

“De tagline luidt ‘Een online magazine zonder taboes’. Ik wil het hebben over onderwerpen die andere media te niche vinden en die daardoor zelden aan bod komen. Zonder me te concentreren op één enkel interessegebied. Je hoeft niet te kiezen voor één label, zoals veganisme of minimalisme. Het is oké om aspecten van verschillende levensstijlen te combineren. Ik wil dat LOEM een veilige plaats wordt waarmee iedereen zich kan identificeren. Natuurlijk is dat als blanke, hetero vrouw met een inkomen makkelijk om te zeggen en soms wringt dat ook. Maar het is een kwestie van zoeken naar de juiste invalshoek en iedereen zo veel mogelijk tot zijn recht te laten komen.”

Je focust op onderwerpen als spiritualiteit, minimalisme, duurzaamheid… Hoe pas je die waarden toe in je eigen leven?

“Al de onderwerpen die ik behandel, liggen me nauw aan het hart. Ik ben veel bezig met kristallen en tarotkaarten, waardoor mensen me weleens bestempelen als een ‘zweverig wijf’. Maar je hoeft niet per se zweverig te zijn om daar iets uit te halen. Ik wil het allemaal wat toegankelijker maken. Ik ben momenteel een tarotcursus aan het volgen en als ik dat aan mijn ouders vertel, vinden die dat wel wat vreemd. Mijn papa vroeg zelfs of ik dan met een standje op de kermis zou gaan staan. Ik wil dat stigma opheffen en tonen dat zoiets een manier kan zijn om vijf minuten stil te staan bij hoe je je voelt. Als je er niets uit haalt, is het zo, maar je kan het wel proberen.”

Een project opstarten in deze onzekere tijden vergt moed. Vond je het niet spannend om net nu van start te gaan met LOEM? Of werkte de crisis juist in je voordeel?

“Ik zat er al een tijdje mee en uiteindelijk heb ik begin maart mijn domeinnaam aangekocht, nog voor de coronacrisis dus. Op die manier wou ik mezelf een stamp onder mijn gat geven. Normaal werk ik fulltime en dan nog eens drie avondshiften, dus mijn excuus was dat ik geen tijd had. Dat is natuurlijk bullshit, want ik vond wel de tijd om series te bingen. Door corona vielen die avondshiften weg en toen dacht ik: het is nu of nooit. In het begin was dat niet vanzelfsprekend, want op sociale media zag je plots mensen die twee keer per dag yoga doen of binnen een week een e-book uitbrengen. Er heerste een enorme prestatiedruk. Dus het is absoluut niet de bedoeling om anderen die druk op te leggen. Als je de afgelopen negen weken in de zetel hebt doorgebracht en je hebt geconcentreerd op overleven, vind ik dat net zo goed een overwinning. Maar voor mij was dit het uitgelezen moment. Na een paar weken panikeren heb ik de knoop doorgehakt. Ik ben blij dat ik de opstart heb gemaakt, dat geeft me motivatie om verder te gaan.”

Hoe zie jij de toekomst van LOEM?

“Ik denk dat dit een goed moment is om een online magazine te starten. Mensen zitten meer op sociale media en hebben meer tijd om te lezen, terwijl ze misschien minder snel naar de krantenwinkel rennen om een boekske te kopen. We vervelen ons nu eenmaal meer en voor een online medium is dat alleen maar positief.

Uiteraard zou het leuk zijn om er ooit iets aan te verdienen, want op dit moment combineer ik het met een fulltime job. Op de lange termijn zou ik graag een extra dag vrij hebben voor LOEM. Maar op dit moment ben ik nog niet bezig met inkomsten genereren. Dat betekent ook dat ik nog niets heb ondervonden van de dalende advertentie-inkomsten waar de media mee geconfronteerd worden. Stel dat er nu nog een aantal lockdowns volgen, dan zal het misschien wel moeilijk zijn om er ooit iets mee te verdienen. Maar dat zien we dan wel.”

Hoe denk je dat we met z’n allen verder moeten na corona?

“In mijn ideale wereld schudt de crisis mensen wakker. Gaan we dingen als thuiswerken, slow living en sociale contacten meer appreciëren. In de praktijk vrees ik echter dat dat niet gaat gebeuren. Als je ziet dat mensen op de eerste dag dat de winkels open gingen, in de rij stonden voor Primark, dan is dat een belangrijke indicator dat er niets gaat veranderen. Dus ik vrees dat we snel weer back to normal zullen gaan. Profit over people is niet de richting die we zouden moeten volgen, maar helaas komt het daar wel op neer.”

Tekst Camille Van Puymbroeck